Vox decideix fer-se d’ultradreta

Qualsevol ésser humà que s’emocioni amb Rod Stewart entendrà que Vox és el plaer culpable del PP, el noi dur vestit de cuir i encarregat que els populars semblin moderats per comparació. Fins i tot l’irresolut Feijóo es mostrava paternalista amb els veïns durant els tràmits de la investidura fallida. Els donava per fets, tot just un agraïment superficial davant la claredat de Sánchez en assumir la seva aliança amb Sumar, fins i tot abans de celebrar-se les eleccions. El líder de l’oposició manifestava només una setmana enrere que podria pactar alhora amb Junts i amb la ultradreta moderada, a partir de la premissa que els enganyaria simultàniament igual que el president del Govern als seus socis.

Per desgràcia per al PP, els seus aliats universals de Vox s’han estancat on no retrocedeixen, i per això han decidit fer-se d’extrema dreta. Si fins i tot la limitada Cuca Gamarra admet que l’assignació d’immigrants menors no justifica la ruptura dels pactes autonòmics, reconeix la gravetat de la crisi subjacent entre les dretes. Els populars basen la seva argumentació en la inestabilitat del Govern Sánchez, quan tenen una fragilitat igualment acusada a les seves autonomies. S’ha dissolt la ficció de les majories absolutes de facto i l’estampa de Vox com un Neil Diamond que endolceix els gabinets regionals.

Le Pen ha dissolt o assimilat els Republicans, equivalents francesos del PP. Davant d’aquesta deglució, Vox està reduït a un caniche a qui borden amenaçadors els Alvises, per la qual cosa ha decidit radicalitzar-se. Si Vox accepta la política migratòria que el PP es resigna a assumir del PSOE, quina és l’essència de la ultradreta? Ara bé, aquest plantejament combatiu s’estavella amb l’evidència que Abascal no arrisca ni un euro amb ruptures que deixen desguarnits econòmicament els seus barons. Com bé va deixar dit Steve Bannon abans d’entrar a la presó, «enyorareu Trump, un moderat que frena les feres que vénen al darrere».

