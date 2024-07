Amarcord de platja

Recordo, als ja llunyans anys seixanta, que des del meu poble de Caldes la platja més a mà era la de Malgrat. Calia agafar un dels trens que es desvien a «la connexió» (aquella estació de Maçanet-Massanes construïda al mig del no-res) i agafar un tren que passés per marina i que et deixava arran de platja. Però el Maresme no és la Costa Brava i, avui que escric en mode Amarcord, recordo els autocars que va organitzar en Pep del Gel (li dèiem així perquè el repartia abans que es generalitzessin les neveres elèctriques). L’expedició de banyistes cap a Platja d’Aro i S’Agaró ja olorava la mar baixant la costa de l’Ou (trigaríem a saber que s’ha de dir costa de l’Alou) i alguns cops ens creuàvem amb el tren de Sant Feliu fent els seus darrers esbufecs. L’Església postconciliar hi va contribuir amb les misses anticipades el dissabte al vespre.

Va durar poc perquè és l’època en què una bona part de les famílies van estrenar cotxe. Llavors ens vam llençar amb entusiasme a conèixer una a una les platges de la Costa Brava. No hi ha res com la sorra granulada de Platja d’Aro, dèiem alguns, altres s’estimaven més l’arena fina de l’Estartit.

El joc de platja, a més de banyadors, tovalloles, crema solar i ombrel·la, es va d’haver de complementar amb aquelles cadires i taula plegables i la imprescindible nevera portàtil per a celebrar multitudinaris dinars sota els pins després de treure’s la sal de la pell amb una garrafa d’aigua perquè cap platja no tenia dutxa. Van ser temps d’arrencar pallerides amb un tornavís i perseguir crancs.

Temps, també, dels primers biquinis. La meva mare, que és a punt de fer-ne noranta, va ser una de les primeres en fer-se amb un dues peces que va voler estrenar en una platja en la que no hi hagués gent coneguda (santa decència!).

Diumenges de platja, de reunions de cosins, de dinar «ensaladilla» russa, de pescar alguna juliola (si sou de la zona de l’Empordà llegiu julivia) des d’aquelles inoblidables roques, de Caravana de Amigos a la ràdio i de tornar a casa cremats de pell perquè deien que anava bé per a no agafar refredats a l’hivern. Abans havíem passat per la tortura de no poder-nos banyar fins a dues hores després d’esmorzar. Tot ha canviat, ja no som el que érem, les pilotes de Nivea ja no cauen del cel i potser podem cometre l’error de dir que ja no hi ha platges com les d’abans. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.

