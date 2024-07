Cantallops, l'endemà

Marta Rovira, secretària general d’ERC, va creuar la frontera francesa-espanyola com ho faríem vostè i un servidor: a una marxa prudent per no cridar l’atenció de la gendarmeria francesa ni tampoc de la policia espanyola. Els convulsos fets de 2017 li quedaren enrere amb la seva sortida del país cap a Suïssa. D’això en diuen heroïcitat; jo, covardia. Tanmateix, l’amnistia decretada per les Corts Generals emparava la seva tornada. El límit territorial seguia trobant-se allí on ja estava quan la última revolta catalana. França i Espanya col·lidants. Res de França i Catalunya. Per fer-se la fotografia que intentava dignificar i glorificar el retorn, escollí el monument Porta Catalana, com si aquest fes la funció de pas fronterer. Després se’n va anar a Cantallops, un poble empordanès que s’estén per la vessant meridional de la serra de l’Albera, d’uns tres-cents i escaig habitants.

Des d’allí, els dispensadors oficials de l’independentisme català més ranci, tronat i penós, és a dir, TV3 i Catalunya Ràdio, varen oferir en directe el seu missatge: «Hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges, per tornar a recomençar. Quin dia se’ns va acudir debatre d’aquesta manera que ho estem fent? Això ho hem vingut a acabar. Estem aquí carregades amb més raons que mai per arribar fins al final. Visca Catalunya, cap a la república, sense parar, infinitament, fins a la nostra llibertat i la del nostre poble!». L’emoció, sempre l’emoció, per davant, arraconant el dret a no ser enganyats de nou que tenim la totalitat dels catalans. Els periodistes que hi eren no li varen preguntar a quina feina es referia. Si es referia a la que cal fer en el seu partit, desgavellat com sempre i amb ganivets alçats, o al seu país, que també és el nostre. Els periodistes que allí es trobaren, bavejant per la tornada d’una senyora de l’exili daurat de Suïssa, no gosaren preguntar-ho, com si no fos feina seva. Posteriorment, els comentaristes i els articulistes donaren per bo que el missatge es referia a la inacabada independència malgrat saber que mai no sortirà de l’espai de l’aspiració per reconvertir-se en realitat sense morts damunt la taula o aprofitant un daltabaix europeu. Són els còmplices necessaris d’una imbecil·litat de característiques sublims que avui ja no té els adeptes que tingué en el passat. La racionalitat s’ha imposat al fals relat. Tanmateix, ningú demana perdó ni tant sols presenta disculpes per l’ensarronada col·lectiva feta. Sembla ser que ningú participà en anelles ni tampoc en la votació declaratòria de la independència de Catalunya respecte del Regne d’Espanya.

L’endemà de l’arribada de Rovira i els seus pròxims, vaig acompanyar a la meva esposa a Cantallops en la seva qualitat de membre de l’Orfeó de l’Empordà, d’Avinyonet de Puigventós. La primera impressió visual va ser la d’un poble en ruïnes. Com si el pas de Rovira i la seva comitiva, àdhuc la del seu company de partit i adversari polítics segons que diuen les cròniques, l’Oriol Junqueras, hagués estat semblant als bombardejos que la filmografia sobre la II Guerra Mundial en ha deixat a la retina. Sortosament, la responsabilitat d’aquest estat físic no era del comboi que el dia abans havia sojornat a la vila; ho era de l’ajuntament que, usant subvencions entre les quals les vingudes de la Diputació de Girona, aprofitava l’estiu per obrir en canal nombrosos carrers per reparar canonades de top tipus, asfaltar-los de nou i canviar les voreres. L’alcalde Joan Sabartés Olivet, avalat per ERC, pel que sembla res no en sabia sobre la tria feta per Marta Rovira del seu poble com escenari principal que no pas únic del seu retorn a la Catalunya irreal que representa. L’alcalde Sabartés, que repeteix en el càrrec, sap de les necessitats dels seus veïns i es desviu per donar-los-hi solucions efectives que no pas oferir-los la gestualitat infantil dels seus majors en el partit. Fa ben fet.

A redós de l’església parroquial dedicada a Sant Esteve, en un pati deliciós, tingué lloc la cantada protagonitzada per l’esmentat orfeó, més el de la Jonquera, dirigits ambdós per en Quim Mandado, i un grup de veus del mateix Cantallops. La mítica veu del grup de rock Sangtraït i un dels fills de qui fou president de CDC a La Jonquera quan la meva època de president de la Federació de Girona, dirigeix els dos orfeons. Un concert d’allò més obligat que va fer les delícies de tots aquells que hi érem. En acabar, vaig saludar l’amic Jordi Cabezas, alcalde de La Jonquera per CiU en els anys 1999-2011, mentre dues senyores se m’aproparen per preguntar-me si jo era un servidor de tots vostès, senyal inequívoc de que el temps passa i et deixa senyal externa. Varen abraçar-me i petonejar-me quan els vaig que sí: havien estat membres de l’agrupació local de Convergència Democràtica de Catalunya i són lectores meves, així com del company i amic Jordi Xargayó, dissabte rere dissabte. Una d’elles, antiga propietària d’una botiga, em va dir que havia estat a casa seva en una de les meves setmanals visites a les ciutats, viles i pobles del meu districte electoral quan feia de diputat a les Corts Generals. En mig de l’expectació creada, a la qual s’hi afegí la meva dona, vàrem fer de Proust a la recerca del temps transcorregut, que no pas perdut, puix en els annals restarà constància de què sota la presidència de Jordi Pujol i l’existència del Grup Parlamentari Català (CiU) a Madrid, qualsevol temps passat és millor que el present. Per cert, em varen dir que ni l’alcalde Sabartés ni el primer tinent d’alcalde, Josep Campsolinas, també d’ERC, anaren a rebre a l’exiliada que de la rica Suïssa havia retornat. A mi, el senyor Mandado i el seu fill Lluís Maria, a qui vaig tenir a la meva dreta en el berenar-sopar posterior, sempre em varen rebre al començament de la Jonquera venint de Girona. Els temps han canviat, sí, senyor!

