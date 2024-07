Emancipar-se

Un estudi publicat aquesta setmana per la càtedra Apce-UPF constatava que, de mitjana, els nostre joves s’emancipen als 30 anys. És l’evidència d’un fracàs com a societat, que explica la fragilitat de la nostra economia, incapaç de millorar la renda mitjana real en els últims anys, mentre que el cost de les necessitats més bàsiques (habitatge i alimentació) no ha parat de créixer. Tot i el descens de l’atur juvenil, seguim a la cua d’Europa en aquest àmbit, i amb un nivell de precarietat de l’ocupació que dificulta arribar a una situació de plena autonomia personal. És un dels motius que expliquen també la baixa taxa de natalitat que patim.

Durant anys, va funcionar l’ascensor social educatiu: aquells que completaven estudis universitaris o FP de nivell superior tindrien garantit l’accés a la classe mitjana. Però les dades ens diuen que menys d’un 25% dels joves que han assolit aquests nivells d’estudis han pogut marxar de casa. Tenir feina -fins i tot una bona feina- no garanteix accedir a un habitatge, ja sigui de compra o de lloguer.

En l’informe de la UPF es plantejaven algunes propostes respecte a l’habitatge, com el model del Regne Unit, que compta amb una fórmula de copropietat on l’Estat assumeix la responsabilitat d’una part d’aquest estalvi inicial i potencia acords amb entitats financeres perquè els joves puguin obtenir préstecs per sobre del 80% del valor d’un pis. Caldria tenir-ho en compte. Pocs reptes són tan estratègics per a una societat com millorar el futur dels joves.

