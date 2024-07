L''aigua que baixa!

Aquesta és una expressió popular que es diu quan es preveu que un tema vagi per molt llarg. És exactament el que passa amb la qüestió de l’aigua. «Si plou poc és la sequera, si plou massa és el desastre» cantava Raimon en una de les seves més conegudes cançons que va compondre just després que el País Valencià patís una greu inundació. Efectivament, les darreres pluges de maig i juny sembla que han fet oblidar el període de sequedat que ha patit Catalunya, però els governants farien malament de desentendre’s del problema simplement perquè els pantans han superat el 30% de la seva capacitat. Sembla que el govern de l’Estat ho ha entès i fa uns dies el Consell de Ministres va aprovar una nova dessaladora a prop de Cubelles i l’ampliació de la Tordera-2 a Blanes.

El Govern de la Generalitat també ha vist les orelles al llop i s’ha posat les piles anunciant un pla de llarg recorregut que passa per la construcció de dessaladores mòbils a la Costa Brava però també potenciant la potabilització de l’aigua, l’obertura de nous pous i una aposta ferma per l’aigua regenerada. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha pressupostat 690 milions d’euros per tirar endavant les necessàries millores en les infraestructures hídriques del país que ens puguin assegurar mínimament un futur sense ensurts. Fins ara, a banda de precs a la Verge se’ns ha alliçonat amb campanyes de conscienciació sobre la necessitat d’estalviar aigua, la qual cosa és molt positiu, però també convindria estar amatents a l’estalvi que poden fer les administracions sigui via fuites de canonades o reduccions de despesa supèrflua. En un recent article, l’enginyer Joan Gaya subratllava que al llarg dels anys l’ocupació, l’adaptació i l’explotació d’àmbits molt diversos han tingut un cost ambiental considerable i, mentre l’augment de la massa forestal ha reduït significativament la disponibilitat d’aigua, l’augment de població n’exigeix una major dotació. Els arbres de ribera de l’alt Ter, per exemple, consumeixen més aigua del riu de la que se’n va a Barcelona per a consum de boca!

A Girona l’aigua sempre ha estat un tema recurrent i preocupant. Lluny en la memòria queden els «xap xap!» de la brossa llençada a l’Onyar que n’era receptari de les immundícies sòlides i líquides de veïns que tenien galeria al riu. Allò es va poder aturar amb advertiments i multes, però no es pogueren deturar les tempestes virulentes i les inundacions que afectaven les cases i comerços situats al Barri Vell. Segons l’article publicat en el seu dia per l’Anna Ribas al llibre La Girona de l’aigua hi ha 150 d’episodis d’inundacions a la ciutat comptats a partir de la primera riuada que va tenir lloc l’any 1193. El darrer que va causar greus problemes fou el de 1970 quan el desbordament de l’Onyar, el Güell, el Galligants i la riera Maçana ocasionen abundants pèrdues econòmiques. Més darrerament, el gener del 2020, el fenomen «Glòria» no va provocar el desbordament de l’Onyar perquè la presa de Susqueda i la regulació del Ter varen funcionar correctament, però poc se’n va faltar.

Ens en podem fiar, però, de l’ACA? Ara ens parla d’un gran projecte que haurà d’estar completat l’any 2030, però abans ens va prometre preses de capçalera, zones inundables o unes obres a la plaça de Catalunya perquè l’actual plataforma no fes de tap al curs natural de l’aigua. Però potser és millor no fer res que no pas el nyap que varen perpetrar a Calonge. Allí, arran de la inundació de l’octubre de 2005 varen ampliar la capacitat de la riera convertint-la en un mastodòntic llit de riu de 10 metres d’amplada! Feta l’obra, però, ja no es va fer manteniment i quasi 20 anys després ja s’ha convertit en una mena de selva on nien totes les bèsties menys els peixos. Naturalment, si per desgràcia torna un altre episodi de pluges com les del 2005 les obres que s’hi varen fer no només no hauran servit de res sinó que la vegetació contribuirà a un nou i més dramàtic desbordament de les aigües. És clar que sempre poden recórrer a la solució infal·lible de resar...

