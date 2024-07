Salellas, molt nacionalista i poc demòcrata

L’antropòleg i filòsof Ernest Gellner explica en el llibre Nacionalismo (Ediciones Destino, 1997) que «el nacionalisme és un principi polític segons el qual la semblança cultural és el vincle social bàsic» i afegeix que «les aspiracions dels nacionalistes radicals queden desbaratades si la seva nació no aconsegueix reunir a tots els membres de la nació i si tolera, dintre de les seves fronteres, un nombre significatiu de persones no adscrites a la mateixa». Per això, l’ultranacionalista alcalde de Girona, Lluc Salellas (CUP/Guanyem), que va sobrat de nacionalisme i mancat dels conceptes democràtics més elementals, va prohibir la instal·lació d’una pantalla gegant per presenciar la final de l’Eurocopa entre Espanya i Anglaterra. L’únic nacionalisme «legítim» és el seu. Ho va deixar ben clar quan va afirmar que «mentre jo sigui alcalde de Girona hi haurà pantalla gegant quan hi hagi seleccions catalanes». Els ultranacionalistes com l’alcalde Salellas voldrien una Catalunya uniforme, de pensament únic, el que propaga TV3 per als seus parroquians des de fa dècades. Al capdavall, fan com PP i Vox al País Valencià i les Illes Balears eliminant qualsevol signe de catalanitat i tot allò que no sigui nacionalisme espanyol. Ja ho va dir Charles de Gaulle: «Nacionalisme és quan l’odi pels altres és el primer». I tots els nacionalistes s’acaben agermanant.

Ha estat molt graciós veure com els nacionalistes escocesos anaven amb la selecció espanyola i els nacionalistes catalans amb l’anglesa oblidant, aquests, que la Gran Bretanya els va deixar abandonats a la seva sort el 1713 durant la guerra de Successió. Espectacular la portada que va publicar dissabte passat The National, el diari que dona suport a la independència d’Escòcia, malparlant dels anglesos, enaltint les virtuts espanyoles i suplicant la victòria de la selecció dirigida per Luis de la Fuente: «El nostre missatge a Espanya: salva’ns d’una victòria d’Anglaterra». A Catalunya, en canvi, l’articulista Enric Vila, un fanàtic independentista, escrivia que «anar amb Espanya avui, és anar amb el 155. Anar amb Anglaterra és anar amb el referèndum». I l’exdiputat d’ERC, el blanenc Joan Puig, ara molt distanciat del seu partit, escrivia que «els bascos i catalans segrestats pels espanyols sota amenaça guanyen l’Eurocopa», mentre, a l’altre costat, algun futbolista amb un cervell de mosquit cridava «Gibraltar, español». De psiquiatre.

No és cap sorpresa la reacció autoritària de Salellas. Tenim exemples a cabassos durant el primer any d’alcaldia: els aparcaments de la Guàrdia Civil, l’oposició radical als premis Princesa de Girona, cedir la plaça de Vi, feu exclusiu dels independentistes, per una concentració de dos centenars de persones per celebrar la tornada d’uns gironins que han passat una temporada a un país tan encantador com Suïssa, mentre després és incapaç d’impedir que la Diputació construeixi un edifici d’oficines en un espai verd de la ciutat. Populisme i més populisme. De debò a algú que fos veritablement d’esquerres li pot saber greu que un barri humil de Mataró se senti important per un dia encara que sigui per un partit de futbol? O que centenars de milers de persones gaudeixin amb la que consideren la seva selecció de futbol? Així són els Salellas de torn, tancats i obcecats amb el seu nacionalisme intransigent, però, per moltes actituds despòtiques que mostrin, no poden amagar que l’audiència televisiva de l’Espanya-Anglaterra a Catalunya va arribar a 2.187.000 espectadors (el programa més vist de l’any), que l’Espanya-França el van veure 1.673.000 catalans i que desenes de milers de persones van sortir als carrers (també a Girona i altres municipis de la província, encara que s’hagi volgut amagar) a celebrar la victòria d’Espanya (a diferència d’altres, sense cremar cap contenidor), com passa a qualsevol país del món, agradi o no agradi, amb els èxits esportius. Salellas hauria de fer cas al gran Ryszard Kapuściński, a qui va citar en la seva intervenció en l’acte del 135è aniversari del Diari de Girona, quan diu que «el nacionalisme és intrínsecament dolent. La ideologia del segle XXI ha de ser l’humanisme global, però té dos perillosos enemics: el nacionalisme i el fonamentalisme religiós». També hauria de pensar en el que va dir Winston Churchill: «La democràcia és la necessitat de doblegar-se de tant en tant a les opinions dels altres».

