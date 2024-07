Un any sense la Carla

Carla Fernández Gutiérrez tenia 26 anys i treballava de recepcionista a l’hotel Peninsular de Girona. Amb tota una vida al davant, poc temps enrere havia entrat en la hipoteca d’un pis al carrer Oviedo, al barri gironí de Sant Narcís. Tenia xicot, li agradava l’anime i els llibres d’economia.

També li agradava estalviar. Pensava que els joves no sabien com i per això havia ideat pujar vídeos a TikTok explicant el seu mètode. Motivada pel mateix afany, llogava una de les habitacions del seu pis. L’últim llogater va ser Toni Montpart.

La Carla coneixia en Toni d’un curs. Montpart era un marginat. La Carla havia patit bullying al Vedruna i la pena que va sentir per ell els havia acostat. La seva idea era que el noi aquell d’ulleres, que solia portar roba militar, no estigués tan sol.

Toni Montpart era un personatge. Li agradava la guerra, estudiava rus, treballava en una pizzeria i feia vídeos de parkour sota el pseudònim de Napal Wolf. Encara avui els vídeos continuen penjats a YouTube.

En Toni s’havia obsessionat amb la Carla des que la va conèixer. Van ser parella i van trencar. Va intentar, quan llogava l’habitació, que tornessin. Després de la negativa, va deixar el pis emprenyat. LA Carla moriria assassinada pocs mesos més tard, escanyada quan arribava de treballar. Toni Montpart, que encara no ha estat jutjat, es declararia culpable dels fets davant de la policia.

L’assassinat de Carla Gutiérrez va commocionar Girona. Més que el seu nom, o els seus somnis, el seu futur, per a diaris i telenotícies va quedar sepultat sota el número. La Carla va ser la víctima número 8 de violència masclista del 2023 a Catalunya.

El recompte de víctimes té una cosa paradoxal. S’inicià l’any 2003, després de l’assassinat de Diana Vargas Carvajal per la seva parella. Va ser important. Va fer que la societat prengués consciència de la quantitat i va aconseguir que, poc després, s’aprovés la llei que incloïa mesures per a la protecció contra la violència de gènere. Tot i això, va començar a desdibuixar les vides de les víctimes. El que fossin tantes ho va fer.

Quan em vaig trobar per primera vegada amb la mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, va ser el primer que em va dir: com pot ser que la meva filla sigui només un número?

La setmana que ve, el divendres 26 de juliol, es farà un any del seu assassinat. Un any sense la Carla. Es farà un acte en memòria a la plaça del Vi de Girona, a les 12.00 del migdia, per recordar que encara avui, a més de vint anys d’aprovada la llei, qualsevol dona pot entrar al compte.

