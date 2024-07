Si hi ha un cas a l’Estat espanyol que resumeix i simbolitza el poc respecte envers el medi natural d’algunes empreses és el de l’Hotel El Algarrobico a la platja de Carboneras (Almeria). Un cúmul d’infraccions, il·legalitats i, suposadament, d’amiguismes i tràfic d’influències, varen propiciar ja en plena etapa democràtica, que es construís un complex hoteler de mes de 400 habitacions en un paratge natural protegit! I a menys de 20 metres de la platja, tot i que llei contempla una distancia mínima de 100 metres!.

Les mateixes connivències privades i públiques que varen fer possible el despropòsit, sumades a la lentitud de la justícia fan que, a dia d’avui, l’enderroc al que està sentenciada l’edificació no s’hagi produït.

Les fotografies del periodista Miquel Riera que amb el títol de Costa Desbravada s’exposen a la Casa Saladrigas de Blanes, recullen les atzagaiades que el boom constructiu va infligir a partir dels anys 50 al litoral gironí. N’hi ha per a tots els gustos. Gairebé tots els municipis i pobles de la Costa Brava hi tenen reflectits alguns dels seus nyaps . De Blanes, que acull l’exposició fins el 4 d’agost, la fotografia estrella és la del mastodòntic edifici Eblansa, a la falda de la muntanya de Sant Joan. La podrien acompanyar d’altre: la de la urbanització que va canviar els pins de l’esmentada muntanya per formigó, la sobre-edificació a primera línia del Passeig de Mar, alguns «bolets» hostalers de s’Abanell etc.

D’un total de 1.500 fotografies, l’autor n’exposa només 40. Imagineu-vos la magnitud de la trinxada. Una trinxada que Josep Encesa, que fou president del primer patronat de Turisme ja lamentava en la Iª Nit del Turisme, el 26 de març de 1977 : «La Costa Brava l’han degradat la inconsciència d’un afany constructor desmesurat i un marc legal incongruent. La manca de sentit comú i d’amor a la terra ha fet que sovint construir fos destruir».

Qui pensés que amb la democràcia les coses millorarien anava errat. Ho resumeix un paràgraf del periodista gironí Narcís-Jordi Aragó publicat 30 anys després! : !Allò que era l’argument per a la marca turística Costa Brava ha estat sovint menyspreat, amenaçat i agredit».

Qui no es consola, però, és perquè no vol. Aquests darrers dies he conegut una gaditana que visitava Girona i, per suposat, la nostra costa. El seus elogis exultaven d’entusiasme. Algunes cales entre Blanes, Lloret i Tossa l’havien impressionat (favorablement!). No m’estranya, el mes de maig, en un viatge iniciàtic a Cadis, jo mateix havia comprovat «in situ» com a la voracitat degradadora dels interessos immobiliaris no s’atura gairebé enlloc. Ho haurien de fer polítics i legisladors, tot i que, amb alguns recents canvis de govern hi ha litorals on les coses han empitjorat. Al País Valencià, per exemple, la franja de protecció costanera ha passat de 400 metres a 100.

Tot i el regust agredolç i d’impotència que deixa l’exposició de Miquel Riera hauria de ser de visita obligada (i comentada) pels joves de totes les escoles i instituts blanencs. Per extensió, per tots els dels municipis gironins. Llàstima que alumnes i educadors ja facin vacances!

