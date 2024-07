El Girona FC i els seus aficionats

Només mil abonats (jo, entre ells) podran presenciar els quatre partits d’un esdeveniment històric a Girona com és la Lliga de Campions. Tot i haver quedat substancialment reduït l’aforament, per no poder utilitzar les grades supletòries, el club ha decidit quedar-se per a «compromisos» propis un 20% de les entrades posades a disposició de l’entitat. Quins són aquests «compromisos» ineludibles per haver de necessitar 1.500 entrades, i totes, o la majoria, a Tribuna, i deixar-ne només 6.000 per tots els aficionats? El major «compromís» hauria de ser amb els seus abonats i socis. Una seixantena dels 79 abonats que han perdut la seva localitat a l’última fila de tribuna per col·locar els nous seients de premsa seran forçosament reubicats en altres zones de l’estadi (no hi ha prou espai a Tribuna, després de la fila vip que van crear l’any passat i que també va obligar a reubicar socis de tota la vida). Cap abonat de Tribuna podrà veure els partits de la Lliga de Campions en aquesta zona. En aquest escenari, és natural que la major part dels aficionats del Girona treguin foc pels queixals i que les xarxes socials bullin d’indignació. Donades les circumstàncies, per no haver ampliat l’aforament de Montilivi, era impossible acontentar a tothom, però quin setciències ha decidit que un abonat de fa setze anys, que igual paga vuit-cents euros entre abonament i carnet de soci o cinc-cents, és igual, té els mateixos drets per adquirir una entrada per a la Champions que una persona que és soci des de fa un parell de dies i paga seixanta euros?

Ja sabem que el futbol actual és un negoci. Per si hi havia algun dubte, ens ho acaba de deixar molt clar el Manchester City, fins fa quatre dies màxim accionista del Girona, privant al club gironí del jugador més determinant de la passada temporada, Savinho. De fet, el club anglès farà negoci amb els dos jugadors més desequilibrants de l’equip que es va classificar per a la Lliga de Campions (Savinho i Couto), dos futbolistes que trobarem a faltar, i molt, la temporada vinent. El Manchester City és la prioritat de grup City, la resta som satèl·lits. Això és així, i no cal donar-hi més voltes, però els propietaris dels clubs farien bé de no ignorar que el futbol no seria res sense la passió dels seus aficionats i la identificació amb uns colors, i per això convé cuidar-los, cosa que no he vist mai com una prioritat pels actuals accionistes del Girona FC.

Els èxits esportius, que han arribat a unes cotes mai pensades, són inversament proporcionals al tracte que els responsables del club han ofert als seus aficionats. Donat que aquest any el Girona multiplicarà els ingressos, podien, per exemple, i com a compensació per no haver ampliat i millorat a temps l’estadi de Montilivi, haver tingut el detall de no apujar les quotes dels abonaments que són de les més elevades de la lliga espanyola, però ni això, quan es tracta d’una part insignificant en el capítol d’ingressos. A la temporada 2022-23, l’última auditada, els ingressos per abonaments (3.772.284 d’euros) van representar el 6% del total (64.161.585 d’euros). La temporada vinent probablement no suposaran ni el 3% dels ingressos totals. Són detalls, que ni fan més ric al Girona, ni treuen de pobres als socis.

Podria citar l’exemple de molts clubs de Primera i Segona que ofereixen incentius i descomptes als seus abonats. Un d’ells és el Cadis, que descompta un 6% per cada any d’antiguitat, amb una quota mínima. Però, em referiré a un club més proper, el RCD Espanyol. Els socis de l’Espanyol tenen descomptes per ser penyista, per antiguitat a partir dels cinc anys, per assistència a tots els partits (30 euros), per agrupació familiar, un 20% als pensionistes (a mi, aquest any el Girona em rebaixa un fantàstic 2% el carnet per ser jubilat), als aturats i un 3% per tenir el carnet domiciliat. I els preus, abans dels descomptes, oscil·len entre els 300 i els 625 euros, llevat de la zona de tribuna presidencial que, en alguns casos, és més barata que la Tribuna de Montilivi. Cert que l’Espanyol té uns 25.000 abonats i, per tant, més ingressos, però l’actual Girona hi podria estar a prop si hagués ampliat l’estadi com van prometre els seus accionistes fa set anys. Aquí està la clau de tot, o de quasi tot, i de moment, no sabem si algun dia es remodelarà Montilivi, si es construirà un estadi nou o si continuarem amb l’actual tal com està. Sí, com ha manifestat recentment el director general, Nacho Mas-Bagà, en un pòdcast d’Itnig «falta millorar la comunicació amb l’aficionat», i molt.

Subscriu-te per seguir llegint