A la memòria restarà sempre la mítica sopa de pa que un vespre em va cuinar per treure'm tots els mals possibles que tenia

A l’estiu del 2004, fa vint anys, em va trucar en Jordi Basté per dir-me que deixava Catalunya Ràdio i fitxava per RAC-1, llavors una jove cadena radiofònica privada en català. La història és coneguda, tres anys després començaria a dirigir i presentar la programació matinal assolint un lideratge contundent. Però aquell dia d’agost el que m’explicava en Jordi era que s’encarregaria del Tu diràs, el programa esportiu nocturn, i volia comptar amb mi com a tertulià. Vaig dir immediatament que sí de forma entusiasta. La meva intuïció no em va fallar i aquesta decisió m’ha fet gaudir de grans moments i la coneixença de bons amics. Llavors bolcat professionalment en la gestió de companyies de comunicació, la tertúlia em permetia tenir ben present el meu ofici de periodista. I en el món de la informació esportiva, àgil i sense perjudicis.

A la tertúlia dels dilluns tindria com a companys el periodista Carlos Pérez de Rozas, el cuiner Fermí Puig o l’escriptor Sergi Pàmies. La meva incorporació coincidiria aviat amb un canvi d’empresa que exigia alternar dies de feina entre Madrid i Barcelona. Així, tots els dilluns dormia a un hotel de la capital de Catalunya i, per tant, anava en persona a l’estudi. Sovint passava a recollir en Fermí Puig per l’Hotel Majestic, ja que llavors oficiava al restaurant Drolma, un extraordinari temple de l’alta cuina. Fèiem un mos pels voltants i arribàvem a les 11 de la nit a la ràdio. En Carlos Pérez de Rozas pujava a l’estudi des de La Vanguardia, unes plantes més a baix. Llavors començava una litúrgia av,ui impossible. En Carles i jo, que érem fumadors d’havans, només seure a la cadira enceníem uns extraordinaris «doble corona», mida que permetia allargar-ho les dues hores del programa.

En Sergi Pàmies s’incorporava a la recta final i posava els punts sobre les i tancant la nostra tertúlia apassionada abans que comencés de matinada un procés de pràctica desinfecció de l’estudi per culpa del fum i l’olor dels nostres havans. Eren uns temps on encara es podia fumar a l’interior d’empreses o restaurants. Finalment, prolongàvem la tertúlia fins a la matinada al carrer mateix o amb una darrera copa. Si he de fer una llista de les coses que més he gaudit a la vida aquesta és indiscutiblement una d’elles. En Pérez de Rozas ens va deixar fa cinc anys i aquest divendres va morir en Fermí Puig. Els records s’acumulen i reviuen amb les trucades i comentaris de persones amb els que hem compartit moments de joia al voltant de la taula i generant amistats. Se’n va en Fermí quan tancava la seva darrera etapa professional, quan li arribava la jubilació al capdavant del restaurant que porta al seu nom. Un projecte que havia assolit l’èxit i el reconeixement elevant el prestigi de la cuina catalana de forma impecable.

Una nit d’hivern tocava anar al programa malgrat que jo estava molt refredat. En recollir en Fermí, quan va veure el meu aspecte lamentable, va decidir que calia un remei immediat. Em faria la millor sopa del món, que no és una altra cosa que una sopa de pa. Però quina sopa! En un parell de minuts al fons d’un bol va fregir una mínima quantitat de verdura i xampinyons afegint-hi dos o tres trossets de pit de pollastre. Llavors va agafar una tòfona negra de temporada i en una cerimònia solemne va ratllar una generosíssima ració. Finalment, abans de posar-la al forn, hi va bolcar un caldo d’au tapant el bol amb una capa de pasta fullada. Ens vàrem asseure al seu despatx i un quart d’hora després arribava la sopa: «Com la que et faria la teva mare un dia així, refredat i fotut, però a la meva manera». L’amistat, generositat i la memòria units en cuinar-me aquell plat. Un acte d’estimació que guardaré sempre amb mi.

Era cert, quan amb la cullera es trencava la majestuosa cúpula daurada de la pasta de full barrejant-la amb el caldo pujaven cap al nas les olors de la tòfona i tornava a la vida. Una copa de Borgonya i un detall de formatge comté provocaren la meva recuperació immediata. Era una sopa de pa com les de casa, de la mare o l’àvia. Però era també la mítica sopa de tòfona negra creada per Paul Bocuse amb el nom del llavors president francès Giscard d’Estaing. En Fermí la va aprendre de la mà de Christian Bourillot, el xef francès amb qui va treballar a Lió. L’acompanyava al mercat cada matí per comprar fer un rutinari cafè amb Bocuse. M’imagino l’escena. «Au revoir, Fermí».

