Sentit i sentiment durant cent anys a S’Agaró

Fa pocs dies es va inaugurar, al Palau Robert de Barcelona, l’exposició S’Agaró 1924-2024. Arquitectura i cultura a la Costa Brava, que esdevindrà, durant tot l’estiu, una oportunitat magnífica perquè moltes persones coneguin, en aquest lloc tan emblemàtic del centre de la capital catalana, els orígens i el desenvolupament de S’Agaró. Una mostra que, més endavant, també tindrem ocasió de veure a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona i que ha coincidit, en el temps, amb l’edició d’un llibre deliciós editat en paral·lel als continguts de la mostra.

Aquesta nova commemoració del centenari marca una altra fita important per a l’associació S’Agaró 100, que l’ha dissenyat i que l’organitza amb tota mena de detalls. En soc testimoni des de fa mesos, quan l’estaven preparant. Fa només unes setmanes, vaig tenir el goig d’assistir a la inauguració d’una altra exposició, aquesta al llarg del camí de ronda de S’Agaró, i al descobriment d’una escultura de Josep Ensesa Gubert, el creador i visionari d’aquest indret únic de la Costa Brava i el país.

De tot el que es va dir durant la inauguració al Palau Robert, vull destacar les paraules de la presidenta de l’associació S’Agaró 100, Virgínia Ensesa, acompanyada dels seus cosins Xavier Sibils i Lluís Sibils, quan va posar de relleu que, a l’exposició, es pot comprovar el que suposa S’Agaró com a exemple singular d’una arquitectura respectuosa amb la natura, de com s’ha lluitat per presentar els espais naturals o de la implantació de normes d’urbanisme plenament vigents encara avui. O quan, amb emoció, va recordar que el centenari, de fet, és un homenatge al seu avi, Josep Ensesa Gubert, i al seu pare, Josep Ensesa Montsalvatge, que li va inculcar l’amor per S’Agaró.

Al centenari de S’Agaró li queda molta corda encara, i alguns dels seus actes centrals. Aquest juliol fa cent anys de la inauguració de Senya Blanca, la primera casa de S’Agaró (que Ensesa i Gubert va encarregar a l’arquitecte Rafael Masó), que marca el punt àlgid de la celebració.

A banda de la seva concepció arquitectònica única, amb la participació d’arquitectes prestigiosos, S’Agaró ha tingut ànima i ha estat escenari, al llarg d’un segle, de tot tipus d’esdeveniments significatius. A aquest fet hi han contribuït decisivament dos establiments emblemàtics, l’Hostal la Gavina i S’Agaró Hotel, així com la complicitat de nombroses persones i entitats, que han aportat a S’Agaró la consideració i la reputació que té avui dia i que el centenari contribueix a difondre arreu del món.

La Diputació de Girona ha estat al costat del centenari de S’Agaró des de molt abans que comencés el camí. I n’estem molt orgullosos perquè, tal com expressa el seu eslògan, ha estat concebut amb sentit i des del sentiment. Una forma exemplar de fer les coses, que estic convençut que portarà l’èxit a la celebració. I, més enllà encara, contribuirà a la projecció de S’Agaró com a somni fet realitat gràcies a la inspiració de l’avi Ensesa i a l’esforç de la família per preservar-ne el llegat. Un llegat que s’ha sabut conservar com un dels paratges més emblemàtics de la Costa Brava i una de les destinacions turístiques principals, reconeguda internacionalment.

