Intel·lectuals catòlics pro-queer

Davant de la contestació que ha aixecat recentment el document Fiducia supplicans, permetent les benediccions als homosexuals, cal prendre nota que des del mateix cristianisme, hi ha autors favorables als posicionaments homoeròtics de les Esglésies (i ho dic conscientment en plural). El terme queer descriu una identitat de gènere (experiència subjectiva del mateix sexe) i sexual (fet biològic objectiu) diferent de l’heterosexual. És el món LGTBQ de Lesbianes, Gais, Trans (transgènere, transsexuals, transvestits), Bisexuals i Queer. El 1976, el bisbe Francis J. Mugavero de Brooklyn (Nova York), va escriure una carta pastoral, La Sexualitat; el regal de Déu, que va ser una de les primeres declaracions catòliques romanes que va contenir un missatge comprensiu, compassiu i encoratjador per a les persones gais i lesbianes.

John Eastburn Boswell (1947-1994) dedicà tota la vida a la recerca en aquest camp. A Christianity, Social Tolerance and Homosexuality (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1980) [Cristianisme, Tolerància Social i Homosexualitat], provava que l’Església catòlica només havia condemnat els homosexuals a partir del segle XII, sense que abans hagués manifestat la menor sospita per l’amor entre persones del mateix sexe. No sols hauria tingut una tolerància total davant les relacions homoeròtiques, sobretot entre homes, i, a més a més, les oficialitzava mitjançant un ritu cerimonial de germanor. Boswell, que també publicà Jesus Acted Up: A Gay and Lesbian Manifesto (San Francisco, CA: Harper San Francisco, 1993), va recórrer les grans biblioteques europees, inclosa la Biblioteca Apostòlica Vaticana, on trobà 80 originals de cerimònies de noces de caràcter homosexual, molt semblants a les heterosexuals, a les quals va sumar-ne 60 que publicà al llibre següent, The Marriage of Likeness: Same Sex Unions in Pre Modern Europe (New York: Villard, 1994), traduït al castellà com Las bodas de la semejanza. Uniones entre personas del mismo sexo en l’Europa premoderna (Barcelona: Muchni, 1996). En aquest llibre argumenta que l’adelfopoiesis coneguda en llatí com fraternitas iurata era una cerimònia practicada per diverses esglésies durant l’edat mitjana i inicis de l’època moderna com a rituals matrimonials per «agermanar» o «unir espiritualment» dues persones del mateix sexe (habitualment, barons). Per a ell, les noces de Canà, on Jesús, salvant els nuvis de la manca de vi, actua de pronubus o «padrí de bodes», podrien ser de dos homosexuals; a més, ofereix diverses versions d’aquesta mena de ritus i puntualitza que una missa per a una adelphopoiesis va tenir lloc fa poc més d’un parell de centúries a Sant Joan del Laterà, seu catedralícia del papa de Roma.

El dominic Gareth Moore (†2002), al llibre pòstum A Question of Truth: Chrstianity and Homosexuality (Nova York; Continum, 2003) escriu que «no hi ha cap bon argument, ni en les Escriptures ni en la llei natural, contra el que s’han denominat relacions homosexuals». Robert E. Shore-Goss, exsacerdot jesuïta, ordenat el 1976 i enamorat d’un altre jesuïta, secularitzat el 1978 i esdevingut clergue de l’Església Unida de Crist, coeditor amb la Rvda. Mona West, doctora en Bíblia hebrea, del The Queer Bible Commentary (SCM Press, 20222), assegura que les escriptures jueves i cristianes no diuen absolutament res sobre l’homosexualitat en la seva forma moderna d’orientació o identitat.

Res d’estrany que el 1996 es publiquessin als EUA llibres com aquests tres: Jordan, Mark, The Invention of Sodomy (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996); Katz, Jonathan, The Invention of Heterosexuality (Nueva York, NY: E. P. Dutton,1996); Brooten, Bernardette, Love Between Women: Early Christian Responses to Female Homoeroticism (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996).

Sor Loretto Jeannine Gramick, de l’School Sisters of Notre Dame (SSND), i el pare Robert Nugent, salvadorià (SDS), van fundar el 1977 en el territori de la diòcesi de Washington, l’organització New Ways Ministry (Ministeri de Nous Camins) amb l’objectiu de promoure «justícia i reconciliació entre lesbianes i homosexuals catòlics amb tota la comunitat». Volen promoure el diàleg i la reconciliació fonamentats en la unitat i la diversitat del Cos de Crist (ICo12,12) i fomentar la santedat i la integritat dins de la comunitat LGBTQ+ catòlica i els seus aliats mitjançant programes i recursos espirituals. Són coautors d’uns llibres que aixecaren polseguera: Building Bridges: Gay and Lesbian Reality and the Catholic Church [Construint ponts: Realitat gai i lesbiana en l’Església Catòlica] (Mystic: Twenty-Third Publications, 1992) i Voices of Hope: A Collection of Positive Catholic Writings on Gay and Lesbian Issues [Veus d’esperança: una Col·lecció d’escrits catòlics positius sobre temes de gais i lesbianes] (New York: Center for Homophobia Education, 1995). El 1999 van ser punits per la Congregació per a la Doctrina de la fe, condemnats a la inelegibilitat per a càrrecs en els seus instituts religiosos per «greus deficiències en els seus escrits i activitats pastorals». El New Ways Ministry seguí (avui n’és director executiu Francis DeBernardo) i el papa Francesc, l’octubre del 2023, es reuní amb els líders de l’organització.

Com el tàndem esmentat, els bisbes nord-americans Thomas Gumbleton de l’arxidiòcesi de Detroit, i Matthew Clarke (1927-2023), de la Diòcesi de Rochester, van ser condemnats per la seva associació amb el New Ways Ministry i la promoció del concepte teològic de primacia de la consciència com a alternativa a l’ensenyament de l’Església. Gumbleton, fou obligat a dimitir com a bisbe auxiliar de Detroit (1968-2006), per haver declarat contra els abusos sexuals de l’Església catòlica Podríem incloure aquí la personalitat de Jacques Gaillot, el «bisbe roig» (1935-2023), relacionat amb l’Abbè Pierre (Henri Gruès, 1912-2007, fundador el 1949 del moviment Emaús).

«L’Església és per als pecadors», va dir el sacerdot i teòleg gai James Alison per resumir el missatge subjacent de Fiducia Supplicans, un document que hauria de permetre «que els catòlics LGBTQiguin escoltats en els seus propis termes, mantenint la unitat de l’Església».

Subscriu-te per seguir llegint