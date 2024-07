Cal canviar el model de les ciutats

Segons el darrer Informe Mundial de les Ciutats, d’ONU-Habitat, s’estima que la població urbana arribi quasi al 70% del total cap al 2050. El document conclou que «les ciutats continuaran creixent i el futur de la humanitat és indubtablement urbà», encara que en molts casos els nivells d’urbanització són desiguals, amb un creixement desaccelerat en països d’ingrés alt. Per tant, la voluntat de ser cada cop més urbanites és una de les tendències més fortes per a aquest segle XXI.

La conseqüència és l’existència de ciutats que s’apropen als 40 milions d’habitants (Tòquio, per exemple) mentre que la major part del territori queda buit, com succeeix a Espanya, amb petits pobles condemnats a la desaparició o simplement ser la segona residència de famílies que han emigrat. És indubtable que el model «ciutat» ha reeixit i encara que sovint costa identificar les veritables raons d’aquest èxit, la proximitat a tota mena de serveis (sanitaris, educatius, culturals, oci, etc.) i les oportunitats de treball i econòmiques que genera una gran ciutat són les raons fonamentals de l’èxit, malgrat els inconvenients associats.

Una ciutat és sempre un dèficit en termes d’energia, aigua, aliments, etc. És a dir és impossible que dins dels seus límits sigui possible generar tot allò que els que hi viuen necessiten. Per tant, les ciutats es converteixen en embornal d’allò que altres zones generen i això requereix fonamentalment transport per moure mercaderies, però també persones donat que a les grans àrees metropolitanes es crea una distància entre el punt de residència i el de treball o avituallament. Fins i tot les grans ciutats generen la necessitat d’abandonar-les el cap de setmana o per vacances, el que afegeix un nou element de transport que tant afecta a les comarques gironines.

El transport és sempre contrari a la sostenibilitat tant per la necessitat que té d’infraestructures (carreteres i autopistes però també ports i aeroports, que consumeixen gran quantitat de territori) com pel consum de combustibles fòssils, donat el baix nivell d’electrificació de la flota mòbil. Per això algunes ciutats assagen tecnologies innovadores i conceptes de vida urbana com la «ciutat de 15 minuts» (París, Melbourne i altres llocs) en la qual es preveu que els residents puguin satisfer la majoria de les seves necessitats diàries en un viatge de 15 minuts.

D’altra banda, un estudi d’ISGlobal ha analitzat recentment 919 ciutats europees i la seva qualitat mediambiental, les seves emissions de CO2 i el seu impacte en la salut humana. L’estudi ha identificat quatre configuracions urbanes bàsiques: ciutats compactes d’alta densitat, ciutats obertes de baixa alçada i densitat mitjana, ciutats obertes de baixa alçada i baixa densitat i ciutats verdes de baixa densitat. A continuació i per a cada grup ha calculat la mitjana de cinc paràmetres: densitat de trànsit, concentració atmosfèrica d’òxids de nitrogen, excés de calor, emissions de CO2₂ per càpita i excés de mortalitat atribuïble a la contaminació atmosfèrica.

Els resultats demostren un veritable impacte de la configuració urbana sobre aquests paràmetres. Com era d’esperar, com més compacta és una ciutat major és la densitat del trànsit, més elevada és la contaminació atmosfèrica, es genera una veritable illa de calor i la mortalitat a conseqüència d’aquestes alteracions ambientals és també significativament més elevada. En canvi, com més compacte és una ciutat, menor és l’emissió de gasos d’efecte hivernacle per habitant (1,3 tones per càpita quan a una ciutat verda arriba fins a 1,9 tones).

Davant d’aquestes dades, convé reflexionar cap quin model hem d’avançar. És clar que la ciutat verda té més qualitat ambiental, però és evident que resulta impossible enquibir a tota la població mundial en ciutats de baixa densitat; no hi ha prou territori per aconseguir-ho. Fent de la necessitat virtut, s’ha d’aprofitar el potencial de les ciutats compactes (que recordem-ho, són les que menys contribueixen per càpita a l’emissió de gasos que provoquen el canvi climàtic) mitjançant models innovadors per avançar cap a ciutats sostenibles i saludables, que necessàriament passen per a reduir l’ús del cotxe particular, però també per incrementar les zones verdes, adaptar la vegetació urbana als nous escenaris del canvi climàtic (l’estat dels parterres de les nostres ciutats és ara per ara lamentable perquè no es pot regar; ben segur que no cal tanta gespa), afavorir el desplegament de l’autoconsum en energies renovables, combatre eficaçment l’efecte «illa de calor» (que va més enllà de declaracions majestàtiques de refugis climàtics). Molt probablement no hi ha una solució única sinó un ampli panell que caldrà aplicar en cada cas.

Si estem convençuts que el canvi climàtic és una amenaça certa, tot apunta que la ciutat compacta és un model de resistència, però necessita amb urgència canvis en la seva estructura. Aquests canvis només es podran impulsar des d’un urbanisme diferent.

Enmig de la picabaralla política constant a la qual estem sotmesos, hi ha algú que pensi en un model de futur per la problemàtica de les ciutats i pobles?

