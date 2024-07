Els Premis Fundació Princesa de Girona 2024

L’any 2014 vaig demanar per primera vegada una invitación per tal de presenciar la cerimònia de lliurament dels Premis Fundació Príncep de Girona (ara Princesa de Girona). Des d’aleshores que, per naps o per cols, mai me l’han assignada. Durant els anys que durà la pandèmia i la post-pandèmia no la vaig sol·licitar, essent així que el meu esperit no m’ho permetia, ni tan sols anar al supermercat!

Ara que ja tornem a viure com si aquell angoixant episodi d’emergència sanitària no hagués passat, he gosat una altra vegada a sol·licitar una invitació per l’edició d’enguany (2024), la qual s’ha celebrat a Lloret de Mar. Per enèsima vegada una gentil treballadora de relacions públiques ha estat l’encarregada d’eixir de polleguera la meva il·lusió; en bescanvi aprofità l’avinentesa per tal d’informar-me que la Casa Reial i la Princesa Elionor han estrenat no fa pas gaire respectius perfils a Instagram. Com que aquesta xarxa social és camí fressat per assabentar-se de les imatges més fotogèniques de tots i totes, finalment he optat per seguir la cerimònia per mitjà de la televisió, que si fa no fa és el mateix però assaonat amb cert moviment i so.

Ves per on, ara que parlo de moviment, m’he assabentat a través del Diari de Girona que unes dues-centes persones es van manifestar contra la presència del Rei Felip VI, i que el nou president de l’ANC, Lluís Llach, va oferir als congregats un petit discurs. En acabar es van queixar que els Mossos d’Esquadra no els van deixar acostar-se gaire al Palau de Congressos de Lloret de Mar, i en van culpar al Departament d’Interior gestionat per ERC; tal vegada s’hagin adonat que els carrers ja no són sempre seus, que han tornat a ser de tothom, tal com ha de ser!

Reconec que sempre m’han agradat i m’agraden les cançons d’en Lluís Llach, àdhuc a hores d’ara m’emociono quan sento cantar L’estaca, però sento haver de dir-ho, el petit discurs d’en Lluís Llach a Lloret de Mar, ple de renecs, no m’ha emocionat. El que sí m’ha emocionat ha estat cadascun dels discursos d’aquests joves emprenedors que han estat premiats; el d’Antonio Espinosa, que ha creat una empresa (AURA) per tal de contribuir a acabar amb la manca d’aigua potable al món; el de la Victoria Luengo, una actriu que gaudeix del talent de saber com inspirar i commoure el públic; el d’en Daniel Millor, un arquitecte i activista social que promou la regeneració comunitària dels barris pobres; el de Moisés Expósito-Alonso, que, per mitjà de la investigació dins el camp de l’aplicació genètica, està contribuint a l’enteniment de l’adaptació de les espècies al canvi climàtic; el de la Yarivith Carolina González, que està compromesa amb l’educació ambiental i en portar la ciència als col·legis d’Amèrica Llatina; i el de la Susana Arrechea, que està contribuint a l’electrificació, connectivitat i alfabetització digital per a les dones indígenes en comunitats rurals de Guatemala, i està contribuint en l’educació de nenes i dones joves en les carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

Verament sí m’han emocionat més tots aquests discursos que el petit discurs d’en Lluís Llach, tal vegada sigui perquè L’estaca on estàvem tots lligats, de la qual li parlava l’avi Siset als anys seixanta, ja fa més de quaranta anys que entre tots i totes fort la van estirar i va tombar. Tant de bo per fi se n’adonin, tant de bo!

