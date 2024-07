Diada de Santa Cristina a Lloret

En el butlletí de l’Obreria de Santa Cristina 2024, la salutació de l’Obrer Major comença assenyalant que: «La diada de Santa Cristina és la festa gran de Lloret, ha estat i és punt de trobada de la nostra comunitat local, que es reuneix a l’entorn d’uns escenaris comuns i que afirma la seva existència a partir d’uns referents simbòlics compartits. (...) Siguem capaços de mostrar als qui ens visiten en aquests dies la nostra singularitat genuïna, per oferir el retrat de la nostra personalitat més sentida». És més l’expressió d’un desig que de la realitat d’un poble preocupat per la temporada turística que, a hores d’ara, no s’ajusta a les expectatives creades.

El principal representant de l’Obreria és el protector d’una institució immemorial que, entre els seus fins, hi ha «la guarda, conservació i millorament del seu patrimoni, especialment de la capella, imatge i relíquia de Santa Cristina (...)».

En els estatuts del 2009 es determina que: «En tots els actes i solemnitats religioses que se celebren en honor de Santa Cristina, l’Obreria es sotmetrà als preceptes i a l’esperit de l’Església Catòlica i a les disposicions del Sr. Bisbe de la Diòcesi, procurant mantenir i fomentar les tradicions i devocions que s’observen en relació al Santuari». Vaja, que és una festa catòlica amb tiberi i ball. Tant és així, que el nou bisbe s’apunta a viure-la com un lloretenc més.

De fet, el protagonisme de l’Obreria és indiscutible en els nombrosos actes organitzats o patrocinats, alhora que l’Ajuntament col·labora amb mitjans personals i materials.

Un cop d’ull a la programació del dimecres dia 24 ho deixa ben palès: A les 7.30 hores passada dels Obrers, anunciant la sortida de la processó. A les 8 hores, la processó sortirà de l’església parroquial fins a la platja, per anar, per mar, a l’ermita de Santa Cristina. Cant de la Salve dalt de les embarcacions, enmig del mar. Tot seguit, ja en el santuari, missa solemne, amb acompanyament del cor parroquial Alba de Prima, veneració de «Sa Relíquia» i cant dels goigs. A l’acabar, estofat tradicional, a la plaça del Pi, per als mariners, vogadors i autoritats convidades. A les 12 hores, tornada per mar. A les 19.30 hores, ball de plaça o «Dansa de les Almorratxes» a la plaça de la Casa de la Vila. Déu-n’hi-do!

Menció apart es mereixen les obreres de Santa Cristina, quatre joves balladores entre els 16 i els 22 anys, amb la missió de col·laborar amb la seva prestació personal al manteniment de l’ermita i en totes les activitats requerides. Seria convenient que els estatuts els reconeguessin els mateixos drets que tenen els socis, en particular el vot a les assembles ja que ara l’assistència és amb veu però sense vot.

És de justícia!

