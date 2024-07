Les bases d’ERC decidiran

Ja portem una bona colla de mesos amb el país paralitzat i amb un govern en funcions. I sembla que això no importi a les formacions polítiques. Mentre uns juguen a sumar, els altres intenten posar tota mena de pals a les rodes perquè la possibilitat d’un acord entre forces diferents descarrili.

Des de fa setmanes totes les mirades estan centrades en ERC. Un partit històric que va d’ensopegada en ensopegada en cada contesa electoral. En poc temps ha perdut un munt d’alcaldes (alguns molt significatius, com els de Lleida o Tarragona), el seu grup a les Corts espanyoles resta ben esquifit i al Parlament de Catalunya la davallada fou impressionant.

I si amb això no n’hi hagués prou, els seus dirigents es claven ganivets ben esmolats a totes hores. Per a acabar-ho d’amanir, l’episodi dels cartells d’en Maragall ha estat lamentable. Una autèntica guerra bruta de la qual ningú no se’n vol fer responsable. Però les sigles d’ERC resten a hores d’ara molt tocades.

En aquest escenari ha tret el cap a Catalunya la seva secretària general, Marta Rovira, responsable de les negociacions amb el PSC. La seva arribada no ha estat multitudinària, sinó que -llevat dels amics i coneguts- pràcticament ha passat desapercebuda.

Aquesta noia es troba totalment desubicada. Els anys a Suïssa li han fet perdre el tremp del país. Diu que ve a acabar la feina. I hom des de la innocència es pregunta a quina feina es refereix. No s’adona encara que els catalans i les catalanes volem arribar a finals de mes, tot intentant passar-ho bé i oblidant espectacles lamentables com els que ella protagonitzà i que només serviren per a ferir greument l’independentisme. Certament, milers de ciutadans s’ho van creure, però davant de tanta mentida i presa de pèl han deixat de confiar en personatges com Rufián, Rovira, Junqueras o Aragonès. Ho van tenir tot, tant a Madrid com a Barcelona, i s’ho han deixat perdre.

Tan difícil és reconèixer el munt d’errors i deixar pas a noves cares? És cert que ERC ha superat al llarg dels anys autèntiques travessies del desert. I ha aixecat el vol gràcies a militants escampats pel país i que són d’esquerres i republicans. Aquesta gent no defallirà mai per molt que els seus dirigents hagin demostrat uns dèficits impressionants.

Els afiliats d’ERC hauran de decidir si es forma govern a Catalunya o anem a unes altres eleccions. Per molt que Marta Rovira demani la lluna, qui decidiran seran les bases. I hauran de fer-ho per la ineptitud dels responsables del partit que segons diuen estan negociant amb el PSC de qüestions programàtiques i amb Junts sobre la independència.

És una manera de perdre el temps. Si calia consultar la militància, allò que primer s’havia de decidir es amb qui es negociava per a arribar a un acord, o bé ja d’entrada apostar per unes noves eleccions.

Però això no es podia fer perquè agradi més o menys qui només pot ser president -per voluntat dels catalans i les catalanes- és Salvador Illa, perquè a Carles Puigdemont no li surten els números i el noi d’Amer només es pot dedicar a lesionar els interessos de l’actual cap de l’oposició amb tota mena d’improperis des de les xarxes socials.

En definitiva, el país viu en la incertesa, mentre l’extrema dreta creix d’una forma preocupant. Però allò que de debò convé a ERC i Junts es una renovació. Mentre els primers hauran d’apostar per cares noves, els segons han de fer aviat una transició cap a un partit polític amb una base programàtica forta. Aquest messianisme del seu líder té ja data de caducitat, però Catalunya necessita una opció moderada i nacionalista que encari el futur amb optimisme i afronti els reptes pendents, tot allunyant-se del victimisme. Segur que molts pensarien en una refundació de l’antiga Convergència. Però l’ombra d’en Puigdemont pesa massa encara i qui podria pilotar-ho encara no s’hi atreveix.

