Robots sensibles

Els experts consideren que el test creat pel matemàtic Alan Turing amb l’objectiu d’avaluar la capacitat d’una màquina de comportar-se amb una intel·ligència similar -o idèntica- a la d’un ésser humà podria ser superada pels nous xatbots que poblen el mercat virtual. Per al professor de la Universitat de Massachusetts a Boston Nir Eiskovits, «la pregunta més urgent no és si els robots són sensibles, sinó per què ens resulta tan fàcil imaginar que ho són». En altres paraules, «el veritable problema és la facilitat amb què projectem característiques de les persones en la nostra tecnologia». La gent comença posant noms als seus cotxes i vaixells, i acaba tractant l’assistent virtual com un amic. O enamorant-se’n. Els dispositius per a la cura de malalts o ancians al Japó són tan populars que els beneficiaris els parlen com si fossin els seus parents, companys o infermeres. Per ara, la majoria d’aquests aparells estan lluny de ser confosos amb éssers de carn i ossos. No obstant això, ja s’està emprant models de llenguatge i intel·ligència artificial per completar humanoides com els Ameca, fabricats per Engineered Arts. Aquest entorn tendeix a confondre centenars de milers de persones, que no troben el registre i el to adequats per relacionar-s’hi.

