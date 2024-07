La cuina desapareix de les llars

L’estiu del 2017 vaig publicar un article en el Diari de Girona, «La cuina, un espai residual a les cases», basat en les experiències d’una neboda, la Martina, que havia sojornat a Anglaterra durant dues setmanes a la casa de parents i amics.

Acabava d’arribar del viatge i va estar-se uns dies amb nosaltres a Formentera, ens explicà les seves experiències i una de les coses que més li va cridar l’atenció va ser que mai va veure un familiar cuinant, tot el que va manducar eren precuinats, comprats en botigues i supermercats.

Va menjar moltes amanides, sopes, pollastres, carns i peixos, tot reescalfat al microones, rarament al fogó de la petita cuina.

També l’estranyà com a la majoria de les cases que va visitar l’espai dedicat a preparar els menjars s’havia reduït molt a benefici del menjador o de la sala d’estar. Ella parlava «d’un espai residual una mica més gran que el vàter».

Els dies que va romandre amb nosaltres es fixava molt com cuinava, intervenia per ajudar-me i em feia preguntes. Li comentava alguns guisats, com s’han de fer bé perquè siguin al gust dels comensals. De petita havia sentit, influïda més pel pare que no per la mare, una gran atracció pels fogons. Ella ja anava per cuinera i actualment ha aconseguit estudiar a l’escola CETT de Barcelona.

Una de les aficions que més practico és enraonar amb els botiguers, especialment, els carnissers; els estic agraït perquè aprenc en aquest llibre de la vida real; són bons observadors del desenvolupament de la diversitat de les coses.

Dels dos carnissers amb qui més parlo, un és especialista en política internacional i li consulto el que no expliquen els diaris dels països estrangers. Un dia, després de l’atac salvatge de Hamàs, inesperat o no, a la Franja de Gaza, al sud d’Israel, el 7 d’octubre del 2023, es va exaltar tant quan li vaig preguntar què passaria, que molts clients van venir a escoltar el míting i crec que alguns s’espantaren per la cridòria o perquè no li coneixien aquesta faceta d’analista.

Últimament amb ells i amb el cap de la verduleria toquem el tema dels plats precuinats, preparats, sovint ells critiquen injustament la suposada deixadesa de la dona i jo els recordo que cuinar és una tasca masculina i femenina. El més reticent al feminisme és el de les verdures i a voltes ens riem d’ell i el titllem de masclista. S’enfada i li tornem a dir.

El més destacat ideològicament de l’altre carnisser és l’economia, en concret l’actual inflació i m’informa que ven molt de porc i pollastre i que el xai s’ha convertit en un menjar de luxe. Estirat per la nostàlgia em parla de la matança del porc i de les immenses cuines de les àvies que a l’hivern prop de la llar de foc era on més hores passava reunida la família. «No com ara que només es troben per dinar a la fonda i un dia a l’any per Nadal, malgrat que últimament se celebra en llocs públics».

Creuen que la cuina, com un espai important governat per la dona, ha deixat de ser útil perquè sols les persones velles la fan servir. Els pisos són més petits i han guanyat els metres sobrants de la cuina tradicional o convencional. Es reduirà tant arquitectònicament que només hi haurà aparells per escalfar l’aliment cuinat i comprat. El mateix que ens va dir la Martina.

Cuinar, ara, és cosa dels restaurants i de les empreses dedicades als plats preparats que comprem els botiguers. Confesso que en soc de moment un petit consumidor i que vull controlar-me per no caure en el vici, en la comoditat de no haver-me de posar davant dels fogons amb l’excusa peregrina que és més bo, més saborós i a més no porta feina.

Abans quan era petit, excepte el dijous, dia de l’arròs, i el diumenge, del pollastre guisat, es menjava cada dia escudella i carn d’olla, un dels plats més casolans, fins a l’extrem que es definí Catalunya en un programa de la TV3 com la terra de l’escudella. Anava bé fer-la perquè mentre bullia les patates, pastanagues, la col i la carn, la dona quedava lliure de la cuina i tornava quan calculava que havia de tirar a l’olla la pilota i la botifarra negra i fer la sopa d’arròs i fideus.

L’escudella és un plat contundent que ens remunta a la baixa edat mitjana. És el gran plat d’aprofitament, un estil molt català, perquè a l’olla hi anava a parar qualsevol cosa comestible vegetal i animal del rebost i de l’hort.

S’assemblava a moltes sopes o caldos i segons plats arribats de la cocció del primer, que es troben en altres indrets mediterranis com l’ollada de la Catalunya Nord, el putxero de carn d’olla valencià, la garbura d’Occitània i l’Olha aranesa. Tots aquests cuinats tenen en comú servir-se dels aliments de la casa per no haver d’anar a comprar res.

La cuinera i les minyones dels senyors estiuejants van ensenyar la mare a fer plats barats d’estiu, com l’arròs fred amb tonyina i maionesa, l’empedrat (el bacallà anava molt barat), purés de patata amb escalivada i altres plats refrescants. Sortosament, l’escudella es va situar a l’entrada del fred tardoral i a la seva sortida.

Subscriu-te per seguir llegint