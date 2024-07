Un dels (molts) canvis que han introduït les xarxes socials a les nostres vides és que ara podem ampliar la informació que tenim d’una persona. Abans no hi havia manera de saber coses d’algú més enllà del que en treies parlant-hi i mirant-lo als ulls, i també gràcies a l’eterna xerrameca de tercers. Havies de trobar el punt just entre el relat individual, la percepció dels altres i les teves pròpies impressions, i d’aquí en sortia una apreciació més o menys ajustada de la persona. Dins d’aquesta mena de pacte relacional, hi havia aspectes que no sabies si no es verbalitzaven obertament, i això també valia per a les opinions sobre infinitat de temes que, en una conversa casual, és poc probable que sorgeixin. Amb les xarxes socials, en canvi, els usuaris exhibeixen, sovint sense cap tipus d’autocontrol, allò que pensen sobre tot i tothom, i a vegades amb un llenguatge que mai emprarien al món real. Per tant, ens hem creat entre totes i tots unes hemeroteques virtuals molt perilloses, ja que fins i tot la més eixelebrada de les ocurrències és susceptible de ser interpretada com a part indissoluble de la nostra personalitat. Tot plegat deriva en una particularitat que alguns no acabem de digerir: la gent que et cau bé presencialment, o com a mínim teniu els mecanismes per comunicar-vos amb fluïdesa i complicitat, però et semblen uns autèntics imbècils a les xarxes socials. De tant radical que és la diferència entre persona i personatge, t’arriba a semblar que és impossible que siguin el mateix individu. És el problema de viure en un món on saps, per exemple, què vota tot el teu entorn, a qui veneren i detesten, i què opinen realment sobre temes que requereixen molta més sensibilitat i atenció als matisos dels que tenen en aquests inferns virtuals. Aquesta finestra a la baixos instints aliens crea una manifesta inseguretat, perquè si ja costa prou confiar en algú en aquesta realitat tan plena de caragirats només faltava poder veure en directe unes dualitats tan exagerades. O potser és que sempre hem estat així i les xarxes, al final, han servit per ensenyar la nostra veritable cara.

