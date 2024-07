ERC avergonyeix Maragall

La gestió que ERC ha fet de l’escàndol dels cartells sobre l’Alzheimer i la família Maragall és més que deficient. Sembla que la direcció del partit no sàpiga com resoldre políticament un fet lamentable que no havia d’haver passat mai, i menys encara en un partit que feia gala d’honestedat, de no tenir casos de corrupció i de ser transparent. Després de la dimissió de Sergi Sabrià, s’ha sabut que l’equip de comunicació d’ERC, quan va tenir coneixement de la campanya, va intentar tapar-ho internament, demanant disculpes a Ernest Maragall i pensant que amb això apagarien l’incendi provocat per l’organització paral·lela que feia campanyes de contrast.

Però l’incendi no es va extingir, entre altres coses perquè ningú no va assumir la paternitat d’aquella campanya, tret d’uns militants de l’Anoia que en van ser els autors materials. A més, en una conversa feta pública per RAC1 es va poder sentir com els responsables de comunicació d’ERC intentaven rentar la roba bruta a casa, però amb el problema que un d’ells va enregistrar la reunió i, quan li ha convingut, l’ha feta pública. Un fet que demostra una clara desconfiança per part d’algú respecte dels altres, a més d’una evident deslleialtat.

Tot plegat no ha fet res més que complicar el cas, mentre la depuració de responsabilitats no arriba. Tant és així que Ernest Maragall ha decidit estripar el carnet de militant d’ERC perquè s’avergonyeix de pertànyer a un partit capaç de promoure una campanya com aquella per mitjà d’una organització B i que la seva direcció, un cop se’n va assabentar, no ha estat prou destre per depurar responsabilitats i cessar els responsables ideològics.

Als seus 81 anys, Ernest Maragall n’ha vist de tots colors en el món de la política i ha hagut de fer front a situacions desagradables, com ara quan, havent guanyat les eleccions municipals a l’Ajuntament de Barcelona, va veure com un acord antinatural entre els Comuns d’Ada Colau, els socialistes de Jaume Collboni i Barcelona pel Canvi de Manuel Valls li arrabassava l’alcaldia. També va veure com l’any passat l’acord que tenia per compartir govern amb Junts i fer alcalde Xavier Trias se n’anava en orris per un altre pacte antinatural, en aquesta ocasió entre el PSC de Jaume Collboni, els Comuns d’Ada Colau i el PP de Daniel Sirera.

El que no comptava Ernest Maragall era que el seu propi partit, ERC, amb una campanya de contrast, se servís de la malaltia del seu germà per fer veure que des d’altres partits intentaven perjudicar-lo i així millorar la seva posició de cara a les eleccions. Evidentment, quan ho va saber es va disgustar molt, com és natural, però davant les disculpes dels responsables de comunicació, va decidir retirar la denúncia que havia presentat. Ara bé, la gestió que posteriorment n’ha fet ERC per determinar la responsabilitat d’aquella campanya ha superat la seva paciència i, finalment, marxa avergonyit del seu propi partit.

És curiós que qui dimiteixi de l’única cosa que pot dimitir a ERC, que és de la condició de militant, sigui Ernest Maragall, que ha estat víctima de la matusseria programada per una organització que muntava campanyes de contrast com la dels mariachis davant la seu de Junts. I se’n va, com va dir a la seva compareixença, perquè els cartells li van causar «vergonya, horror, decepció i distància» i va afegir que hi ha «aspectes significatius per aclarir».

Maragall no es mereixia el què ha passat i haver de sortir d’ERC per la incapacitat de la direcció d’aclarir les responsabilitats pels cartells de l’Alzheimer. Se n’ha anat de forma elegant, fent una sortida digna d’algú que ha dedicat la seva vida a la gestió pública i que se sent decebut pels seus companys de partit.

