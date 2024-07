El laberint de la repetició electoral

Passen els dies, i cada cop som més a prop del 26 d’agost, sense que hi hagi un candidat formal a la investidura com a president de la Generalitat. Salvador Illa i Carles Puigdemont manifestaren la seva voluntat de ser-ho, però fins ara el president del Parlament ha comunicat que cap dels dos es veu amb la majoria per a presentar-se.

En el meu entorn, són molts els que em diuen que no podem anar a noves eleccions, i paradoxalment, no pocs d’ells, manifesten que de cap manera Salvador Illa pot ser president. Una contradicció que explica l’atzucac en què es troba la política catalana després de tants anys de repressió contra l’independentisme. Ni amb mi, ni sense mi.

A l’independentisme, que ha estat víctima de l’estat, que ha usat totes les forces al seu abast, legals o no, per anorrear-lo, li és impossible fer president de la Generalitat a algú implicat en la seva repressió, malgrat que ara parli de reconciliació. L’independentisme polític ha perdut la majoria, el desencís i el menfotisme han fet estralls, i res fa pensar que la torni a recuperar aviat. Però els que manifesten restar a l’estat espanyol no solament estan dividits, sinó que alguns s’odien a mort. És a dir, la majoria no independentista és incapaç de posar-se d’acord en un candidat i governar la Generalitat. I si això és així, per què no es posen d’acord PSC i Junts, que representen cadascú el vot majoritari en els seus respectius electorats? És cert que ambdós tenen punts en comú, i que han estat oposició dura al darrer govern d’ERC, però precisament per a no perdre aquest paper preponderant entre el seus electors no s’atreveixen a fer el pas. I per això posen els ulls en un tercer per a treure’ls les castanyes del foc.

Aquest tercer, ERC, no passa pel seu millor moment, és obvi, però sembla que està obligada a desfer aquest enrenou, diuen. Que cal fer Illa president, perquè unes noves eleccions no serien bones per al país. Però no volen veure que si Junts i PSC no es posen d’acord per a governar, les mateixes raons o encara més fortes impedeixen el pacte amb ERC. Què els podria portar a votar Illa? El clàssic argument socialista, que tant bé els funciona en les eleccions espanyoles, és a dir barrar el pas a l’extrema dreta al govern? Això no es dona a Catalunya. Fer polítiques d’esquerra a la Generalitat? Però si han fet caure un govern d’esquerres fa quatre dies. Un referèndum i un concert econòmic, que permeti suficiència financera per a fer polítiques que enforteixin l’estat del benestar? Ja han dit que no a ambdós.

És a dir, si l’espanyolisme no es posa d’acord per a governar, ni els dos partits majoritaris tampoc, no es pot demanar a Esquerra que s’immoli per a superar les mancances dels altres. I la militància serà consultada... no dubto del resultat.

