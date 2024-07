Màgia, tribalisme i col·lectivisme

L’any 1945, quan la IIGM es troba en les seves acaballes, i comença a gestar-se la guerra freda i la cursa armamentista, Karl Popper publica La societat oberta i els seus enemics, un títol que és tota una declaració d’intencions, les societats obertes o democràtiques, amb governs transparents que permeten que els ciutadans tinguin veu i vot, es troben assetjades per societats o individus que han tancat els seus cervells a clau i forrellat i han tirat la clau al mar, i que despunten pel pensament màgic, el tribalisme i el col·lectivisme, uns atributs que si els fonem i els mesclem tenim un aliatge anomenat historicisme, l’historicisme és la inexorabilitat històrica, la idea que la història té un significat, un pla diví per a la humanitat. Quan un apologeta del nacionalisme català us digui que som nació mil·lenària, penseu en l’historicisme i en el seu cervell. Per descomptat que la democràcia no és el paradís, no ho és sortosament, només les societats tancades, les totalitàries, les que en els seus somnis humits els agradaria assemblar-s’hi, i els afectats pel deliri que només serem humans quan deixem de ser humans i ens convertim en qui sap què, prometen al poble el paradís, el poble s’ho creu, i quan desperten de l’embruix es troben en una presó. I per descomptat que una democràcia consolidada com ara la nostra pot perdre el rumb cap a la dreta o cap a l’esquerra, o que el capità perdi l’oremus i s’encadeni al timó.

Segons l’ONG Social Progress Imperative 2024 que avalua les necessitats bàsiques que un país ofereix als seus ciutadans, com són la salut, la igualtat, l’equitat, la seguretat, l’accés a l’habitatge, l’educació i el coneixement, els cinc països que millor puntuen són Noruega, Dinamarca, Finlàndia, Suïssa i Islàndia, societats que es poden considerar societats obertes. Espanya ocupa el lloc 25, Estats Units el 29, Israel el 30, Rússia el 76, Xina el 77, Cuba el 74, Veneçuela el 117...

Diu Cherteston que «quan no es creu en Déu ves a saber en què es pot arribar a creure». L’excel·lent escriptor i pensador catòlic escombra cap a casa, tots naixem amb l’app del pensament màgic, tribal i col·lectivista, però si es vol disposar de l’app de l’escepticisme, del lliure pensament que ens allunyi de l’homogeneïtat bavosa del poble encantat, ens l’haurem de descarregar i llegir atentament les instruccions. Per a Nietzsche les religions són consols d’eternitat, la qual cosa les fa útils i necessàries per a molta gent, a pesar que de consol terrenal n’ofereixen més aviat poc, el patiment que han causat, que causen i que causaran totes les religions que existeixen, que es compten per milers, cadascuna amb el seu salvador i el seu propi catecisme, és molt superior al consol que hagin pogut donar als seus devots. Els usuaris de les creences solen ser erràtics i capritxosos, les esglésies es buiden mentre les xerrameques de l’herbolari Pàmies o de l’ínclit Puigdemont o de qualsevol altre extraviat fan el ple. Apostaria que es pot viure sense creences ni esperances, no ens cal posar el genoll a terra davant credos o banderes, millor cultivar un ànim jovial, poca solta, una estima incondicional al destí, que martiritzar-se amb culpes i remordiments, i no hi ha com l’humor irreverent i satíric davant les grans proclames. Karl Popper ens recorda que «si volem que la nostra civilització sobrevisqui hem de trencar l’hàbit de reverenciar els grans homes perquè els grans homes poden cometre grans errors», i per aquest motiu posa a la picota a les patums del pensament com són Plató, Hegel i Marx, que els considera responsables d’haver plantat la llavor del totalitarisme.

