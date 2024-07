Catalunya avui és un país traumatitzat

Catalunya és avui un país traumatitzat a conseqüència de la trencadissa civil i social que ha generat i encara genera l’independentisme. A Catalunya, les dretes i les esquerres estan dividides i enfrontades entre els que volen declarar una República Catalana Independent i els que no volen aquesta opció. Tot el que hem viscut a Catalunya durant el «procés» ha generat una greu crisi política, institucional i social. Les darreres eleccions autonòmiques han posat de manifest l’esgotament de l’ímpetu del procés, perquè uns 700.000 votants, desenganyats, han retirat el suport a les formacions independentistes. El panorama dels resultats electorals de les darreres eleccions europees confirma la davallada dels partidaris de l’independentisme. Va ser una aventura irresponsable i antidemocràtica, que va posar en perill l’autogovern i va expulsar de la catalanitat a la meitat (si no la majoria) de la població que no combregava amb el credo independentista. Caldrà reconèixer algun dia el dany moral i emocional que això va suposar per a milions de ciutadans que durant anys van contribuir decisivament a aixecar aquest país i a conquistar les llibertats i la integració dels que van venir de fora i ens van ajudar a construir la Catalunya admirada i reconeguda.

La gran pregunta que caldria que ens féssim tots és si hi ha algun governant potencial que realment vulgui i pugui assumir la difícil tasca de curar les ferides d’una nació traumatitzada i recompondre la voluntat d’afrontar un destí comú després de l’esquinçament civil que encara estem vivint i patint. Ens trobem en un moment crucial i difícil perquè el retrobament entre independentistes i no independentistes no pot raure en la voluntat d’humiliació dels vençuts, però tampoc podem obviar l’origen de la lluita, ni el sentit del seu desenllaç.

El «procés» ha suposat una dècada perduda per a Catalunya i uns injustificables dèficits de serveis públics i infraestructures que tots patim. També ha deixat un pòsit d’amargor i ressentiment sobre el qual comença a florir una extrema dreta ferotgement xenòfoba, incardinada en la marea nacionalpopulista que amenaça els fonaments de la construcció europea. Per això no és possible cedir de cap manera a les pretensions retòriques del «tornarem a fer-ho», ni davant de l’enèsima reclamació d’un referèndum que torni a reobrir la divisió del país. Com si el Brexit no ens hagués alliçonat sobre la impossibilitat de resoldre per vies plebiscitàries les complexes qüestions que requereixen reflexió, deliberació democràtica i pactes. No cal admetre tampoc la idea que l’amnistia sigui una victòria de l’independentisme. No es tracta de reescriure la història, emmascarant les responsabilitats que incumbeixen a cadascú, ni de pretendre una venjança, sinó de posar les bases d’una sortida esperançadora.

Després de tot el que ha passat, ens cal un plantejament polític que sota una fórmula parlamentària o una altra, pugui vertebrar l’anhel de la societat catalana de millorar l’autogovern i el seu finançament, de recuperar el temps perdut i d’enfrontar els reptes econòmics, socials i mediambientals que té el país enmig d’una inquietant situació internacional. Hauríem d’evitar una repetició electoral a una societat cansada, desencisada i necessitada d’un govern que s’ocupi de les necessitats reals i vitals.

El President de la Generalitat que ens cal ha de ser capaç de trobar la manera en què independentistes i no independentistes reconeguin els danys morals, materials i socials que el procés ha provocat i que han estat catastròfics per als dos sectors. Som molts, d’una banda i de l’altra, que volem tancar un capítol dolorós, que no ha portat res de bo per a la societat catalana. Crec sincerament que el camí és el diàleg que permeti configurar un nou escenari, encara distant i fràgil. Per a mi un home que abomina dels enfrontaments, home d’esquerres de cultura federalista i partidari de la reconstrucció d’una nova Catalunya, és en Salvador Illa i el considero la millor opció per liderar des de la Generalitat una nova etapa, posant les coses a lloc i tornant-nos l’esperança i la joia de ser catalans.

