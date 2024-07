Què hi diria en Jordi Vilamitjana?

Una de les virtuts que tenia en Jordi Vilamitjana (1957-2014) -que en tenia moltes- era la capacitat d’analitzar la realitat, fer-ne un retrat acurat i explicar-la amb tota mena de detalls en alguna de les cròniques que setmanalment publicava en aquest diari. Els seus articles eren autèntiques anàlisis, i llegint-los et donaven de seguida una visió molt encertada. Per això, moltes vegades, davant de determinades situacions em pregunto què en pensaria en Jordi... a banda que m’agradaria veure com se l’il·luminarien els ulls veient fins a on ha arribat el seu -i el meu- Girona que tantes tardes havíem compartit de costat a l’estadi de Montilivi. Ara més que mai m’agradaria saber què pensaria del projecte que hi ha per aixecar 347 pisos en el parc i zona verda que l’Ajuntament de Girona li va dedicar a la zona de Can Gibert per homenatjar-lo davant la seva prematura mort. Estan justificats aquests habitatges? Realment fan falta? Són pisos de protecció oficial? Hi ha alguna mena de compensació econòmica al darrere del projecte? Hi ha un projecte especulatiu? Ara volen canviar aquesta zona verda, que és molt utilitzada i on hi ha zona de pícnic i un espai d’skatepark, per un bloc de pisos. Sense justificació aparent. Qui va proposar posar el nom d’en Jordi a aquest espai saben qui va ser? Doncs la proposta va venir de la CUP-Crida per Girona. En Jordi potser ens donaria una explicació d’aquest canvi d’actitud..., jo com altra molta gent, no ho entenc. Les entitats veïnals de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla ho tenen molt clar: defensaran el parc com ho hagués fet també en Jordi.

Subscriu-te per seguir llegint