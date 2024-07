El que es diu agenda cultural de Girona resulta actualment plena i diversa. La ciutat ha viscut un creixement notable en aquesta oferta; aquí pot succeir allò que deia el bon humor: si no la fas tu, la conferència, ja te la faran, no pateixis.

Pensant-hi seriosament, aquesta quantitat i qualitat d’activitat cultural de tarda endintre, cal considerar que tanta programació és possible gràcies a una infraestructura de sales i instal·lacions que molts altres llocs no tenen. Organitzadors, institucions, associacions i demés poden escollir, fins i tot subjectes molts vegades a una llista d’espera.

Cal deixar crònica dels inicis de les coses bones i hem de fer memòria de la llavor d’aquest arbre cultural, ben plantat, que ens està donant uns bons fruits. Una llavor va ser plantada l’any 1951 amb el nom de «Sala de pergaminos», a la Biblioteca Pública de Girona, Casa de Cultura. Des del 1848 la biblioteca era instal·lada, amb evidents signes de pobresa, a unes sales de l’Institut de segon ensenyament, al carrer de la Força, avui Museu de la Ciutat. La Biblioteca es va traslladar a l’edifici de l’Hospici, plaça de l’Hospital, amb instal·lacions noves. Va passar, exactament, de mort a vida, i amb aquell esclat es va crear la «Sala de pergaminos», que va donar entrada a gran part de les activitats de conferències i demés que es produïen llavors a Girona. Era tota una hospitalitat, a una sala elegant i un coixí bibliogràfic de les mateixes parets que creaven un clima ara difícil d’imaginar-se, tot i que el sostre encara fa la mateixa volta.

És l’hora del reconeixement de la persona que va dirigir aquella creació cultural -trasllat, idea i creació d’espais, gestió amb autoritats tant gironines com estatals, i demés complicacions-, obra del doctor Enric Miambell i Belloc ( 1922 – 2020 ). Girona està en deute, referent a concedir-li un record perdurable, i no s’hauria d’escollir un carrer o una plaça i atorgar-li el seu nom: en aquest cas l’emplaçament del record merescut, ve com l’anell al dit, hauria de ser la biblioteca que vindrà properament a la plaça de l’Hospital, al propi edifici de la Casa de Cultura, és a dir, un cert retorn a casa seva. Cal explicar això del cert retorn: la denominació i el contingut de «Biblioteca Pública de Girona» varen ser traslladats l’any 2014 a una nova seu, amb el nom de «Biblioteca Carles Rahola», al carrer Emili Grahit de Girona.

La «nova» biblioteca serà memòria feta d’una època difícil en què a Girona es posaven uns fonaments culturals que han demostrat ser de gran solidesa. Enric Mirambell hi era, a primera fila d’aquella feina.

Quan la Biblioteca Pública de Girona va complir un segle i mig de la seva història, Enric Mirambell va pronunciar una conferència a l’auditori Josep Viader, de la Casa de Cultura; la Central de Biblioteques de Girona va tenir el bon gust de fer-ne la corresponent edició en exemplar de molt acurada confecció, a l’altura del gran valor del detall de la vida de la biblioteca que va aportar el conferenciant. Ara, qui assumeixi la voluntat política de crear el nom «Biblioteca Enric Mirambell» a la plaça de l’Hospital serà molt digne d’aquell il·lustre conferenciant que al final del seu discurs va dir aquestes paraules: «Desitgem que la nostra Biblioteca sigui cada dia millor, cada vegada més ben dotada, millor atesa, més concorreguda i utilitzada.»

