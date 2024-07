Amazon i pobles sense botiga

- Ep, vaig un moment al súper que ens hem quedat sense oli.

Aquesta frase, habitual en moltes cases, és impossible que s’escolti mai en bastants pobles de les nostres comarques. Simplement, perquè allà no tenen ni supermercat, ni centres comercials, ni colmado de tota la vida, ni botiga d’aquestes que no tanquen mai... Fins ara, això ha passat a Selva de Mar on, des de fa anys, els seus més de 200 veïns havien d’agafar el cotxe i anar fins a Port de la Selva si volien fer la compra. En pocs dies, els veïns de la Selva de Mar podran anar a comprar a la nova botiga que s’obrirà a l’edifici del Trull de Can Rubies. És evident que els principals serveis han d’estar a tocar d’on tenen més massa de clients/usuaris. Però la paradoxa és evident. Per un costat, centrees comercials, com el Gran Jonquera, multiplicant la seva superfície, o Amazon ocupant vora dos milers de persones al Logis Empordà. I per l’altre costat, pobles sense botiga, sense caixer automàtic o sense línia de transport públic.

Amazon i els seus repartidors, els grans centre comercials o les enormes botigues en polígons a l’entrada de les ciutats, just al costat del McDonald’s de torn, són una realitat del nostre temps. Però també són necessàries les dues emprenedores que s’han atrevit a assumir la concessió de l’ajuntament de la Selva de Mar per obrir una botiga a l’edifici del Trull. Perquè sense gent com elles continuaríem perdent, una mica més, aquell estil de vida mediterrani. Una vida de carrers amb vida on poder passejar, comprar...

Per cert, al Far d’Empordà, el poble on Amazon té el seu gran centre logístic, hi ha una botiga menys de les que ara tindran a la Selva de Mar.

Subscriu-te per seguir llegint