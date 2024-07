Bany de realisme

Fa uns dies l’actor George Clooney escrivia a Biden. Resumint, li deia que havia sigut un bon president, que havia fet front a molts problemes encertadament. Havia vençut en moltes guerres contra les adversitats, però ara es trobava amb l’única guerra que creia que no podia superar, la de fer-se vell. Biden ha dimitit, molts intentem demostrar que encara servim per alguna cosa. Però la realitat no solament és la vellesa, sinó que n’hi ha moltes altres que intentem amagar amb subterfugis.

Quan vaig estar per primer cop a Londres vaig descobrir una societat multiracial fruit de l’imperi britànic. La immigració fa que tot Europa, Espanya i Catalunya també vagin canviant. La ultradreta i alguns nacionalistes són reticents, tracten de frenar-ho. L’equip de futbol que acaba de guanyar l’europeu és un reflex real de la societat present. No només Vox ha entrat en pànic perquè la contradicció entre defensar l’equip d’Espanya i la presència d’immigrants els ha superat. A Catalunya també passa, quan en Montilla va ser president es qüestionava la seva catalanitat i vaig dir que la normalització només arribaria quan un marroquí o un negre fos president de la Generalitat.

Ja fa quasi dos mesos de les eleccions i Catalunya encara es troba a l’espera d’un possible acord de govern. Continuem a les eternes discussions de les essències i les competències que no porten enlloc. Les essències venen de lluny, però en l’era democràtica les va fer reviure Jordi Pujol quan ens deia que hi havia catalans bons (que estaven d’acord amb ell) i dolents (que pensàvem diferent). Ho amagava darrere una pregunta retòrica, què ha fet aquest per Catalunya i amb allò que són catalans els que viuen i treballen a Catalunya. Però amb el procés tot es va precipitar. Aleshores només eren bons catalans (i ho deien explícitament) els independentistes i tots els que pensàvem diferent, sigui quina sigui la nostra història, érem mals catalans. Era el temps que quan els independentistes m’abordaven pel carrer, els deia que estimava massa Catalunya per fer el ridícul o simplement conduir-la a un carreró sense sortida i es quedaven callats. Estaven tan convençuts que tenien la raó que no podien entendre que algú no estigués d’acord, es quedaven sense paraules.

Les competències són l’altra gran mentida del procés que ve del peix al cove de Pujol. Consisteix a dir que es volen competències perquè només nosaltres les gestionem bé. Després de tots aquests anys tenim evidència que aquesta afirmació és falsa. El ministeri va oferir finançar un projecte per ampliar l’aeroport, però la Generalitat va rebutjar-lo i ara com ara encara no té un projecte aprovat per la Generalitat. El nivell d’energia renovable de Catalunya és el més baix d’Espanya. Els serveis públics no passen pel millor moment. Veurem com superarem les restriccions de la sanitat aquest estiu. Les proves PISA han fet evident que, en ensenyament, estem per sota de la mitjana espanyola que tant critiquen. I si parlem d’habitatge o sequera no tinc constància que a Catalunya aquests problemes estiguin millor resolts que en altres comunitats. I podríem continuar, però penso que aquests exemples són suficients per evidenciar que aconseguir competències no està clar que millori la vida dels ciutadans.

El procés es va començar a desinflar a la gran manifestació del 8 d’octubre del 2017 organitzada per Societat Civil Catalana en què Borrell va defensar el catalanisme de sempre i Àlex Ramos va reivindicar el pensament de Tarradellas que podríem resumir en Catalunya ja existeix (no hi ha un problema d’identitat), el que s’ha de fer és governar-la bé i amb bona harmonia amb Espanya. És el que va intentar Tarradellas amb el govern d’unitat i és el que defensen avui dia els grups federalistes. I no ho defensen només uns quants catalans que ens hem mantingut en l’òrbita del catalanisme de sempre, també ho defensen molts espanyols (sobretot de centreesquerra) que van viure el procés amb pena. Molts amics de la resta d’Espanya no entenien el que passava, com molts catalans se sentien expulsats del territori pel qual havien transitat, d’amor i entesa amb els catalans. Ho expressa de forma clara el periodista andalús José Ramon Martínez en el seu llibre Cataluña (y España), la regeneración necesaria.

Els ciutadans de Catalunya a les darreres eleccions van donar el suport majoritari als socialistes que van defensar el retrobament de tots els catalans (som un sol poble) per construir junts una Catalunya més pròspera, amb bons serveis públics i amb harmonia amb Espanya. Només fa falta que ERC sigui capaç de deixar governar a qui va guanyar les eleccions, a l’únic que pot formar govern, a Salvador Illa, i de passada abandonar l’actitud arrogant i acceptar la realitat, la d’un poble divers que vol desenvolupar les seves potencialitats. Catalunya necessita un govern que es dediqui a governar, no xantatges i tenim l’oportunitat de fer-ho, a què esperem?

Subscriu-te per seguir llegint