Floral o de lavanda?

He sortit de casa una mica més aviat de la meva hora habitual, perquè vull passar un moment per la feina de la Pilar. Fa dies que em demana que li porti la mostra de detergent que li vaig prometre. Em planto davant el vidre que separa el carrer del seu despatx: està concentrada i triga una mica a veure’m. Li faig senyals perquè surti. Apareix somrient i, abans no digui res, li dono el que li havia promès. Agafa el paper que li allargo i se’l mira amb expressió dubtosa: i això funciona?, em diu. A mi em va molt bé, li asseguro. I com si m’hi hagués de guanyar alguna comissió, afegeixo: Neteja bé la roba i ja veus que ni ocupa espai ni consumeix ampolles de plàstic inútils.

Torna a mirar el paper i em torna a mirar a mi: segur?, insisteix. Cony, prova’l, per això te l’he portat! S’apropa el producte al nas i l’ensuma. I suavitzant? No cal suavitzant, li explico. Però jo ja fa anys que no en compro, puntualitzo. Si alguna vegada vull que la roba em quedi més suau, faig servir vinagre. Els ulls quasi li surten les òrbites. Vinagre? Assenteixo. Vinagre-vinagre? I la roba no et fa pudor? Ric i li explico que jo vaig pensar el mateix la primera vegada que ho vaig sentir. Però em vaig atrevir a provar-ho i vaig quedar meravellada: més econòmic i més ecològic que qualsevol altre producte. La Pilar em comença a disparar preguntes: quin tipus de vinagre? Quant n’hi poses? On el poses? Fins que ella mateixa es para i reflexiona: Mare meva. Mina’ns: dues dones professionals, independents i empoderades com nosaltres, aquí, parlant de trucs de neteja. Riguem amb ganes i li dic que he de marxar o arribaré tard a treballar. Ens fem dos petons i adeu.

Mentre vaig cap a la feina, somric recordant la conversa amb la Pilar. I somric encara més perquè l’enllaço amb el record del vespre del dia abans amb l’Anna i l’Eva. Vam quedar per fer una cervesa que es va allargar, perquè les paraules ens van portar per camins massa interessants com per abandonar-los. De les circumstàncies professionals d’una vam saltar a la vida sentimental de l’altra, de la situació de la política catalana vam passar a la mundial, del present del periodisme vam viatjar als nostres inicis laborals, vam acordar que el teletreball és la gran mentida del segle XXI perquè «sembla que no treballis, però t’hi passes moltes més hores», vam tornar al context familiar i vam comparar situacions, vam parlar de la ultradreta i de polítiques de postureig, vam plantejar solucions a les cabòries de cadascuna. Després de fer un glop i d’encendre una cigarreta, l’Eva va quedar-se callada un moment. «Ostres, quines converses més profundes que hem tingut avui, no?» L’Anna i jo hi vam estar d’acord. «De tant en tant està molt bé, això. Parlar de temes importants, encara que no resolguem res, encara que no arribem enlloc. No sempre ve bé tenir converses de jiji-jaja», va resumir l’Anna.

Quan ja porto una estona davant de l’ordinador, m’arriba un whatsapp: «El detergent l’agafes amb aroma floral o de lavanda?».

