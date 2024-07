Romances de l’exili

L’única cosa bona del procés és que, gràcies a ell, als catalans ens ha donat per anomenar exili al que abans en dèiem vacances. Sembla poca cosa pel que prometia el procés, però un es sent quasi un heroi quan va dient als col·legues de feina que li falten tres dies per a començar l’exili. Jo acabo d’arribar a cala Montgó, on abans passava les vacances i ara pateixo exili i percebo que, d’uns anys ençà, els turistes em miren d’una altra manera, amb el respecte que mereixen els exiliats: em veuen a la gandula, parant el sol i bevent un còctel, i noto que planyen la meva penosa situació. I més ara, que amb el retorn dels que passaven les vacances, vull dir l’exili, a Suïssa, ja no quedem més exiliats que el Vivales, en Comín i un servidor. Cert és que jo no tinc caixa de resistència per dur-me coll avall, però és que en l’exili també hi ha classes. Com hauria millorat la història del cinema si William Wyler hagués titulat la seva pel·lícula Exili a Roma, o Jacques Tati la seva L’exili del senyor Hulot.

Fa poc, un alt càrrec de Salut m’assegurava que des de fa mesos es prenen de debò això d’exigir el nivell C de català als metges que volen exercir a Catalunya, i que en descarten per aquest motiu. «Fins i tot interins», va recalcar. I surt a la premsa que els hospitals catalans tanquen quiròfans i els CAP suprimeixen serveis, per falta de personal. Falten professionals i alhora posem traves als que volen venir. Sembla un sketch dels Monty Python, però és que Catalunya sencera ho sembla. El mateix conseller anunciava al febrer que es posarien durs amb el català a la sanitat, cosa que té la mateixa utilitat que posar-se durs amb el català en l’enginyeria o en la terrisseria.

Haurem de fer el cor fort, vaig pensar, tot sigui perquè el doctor ens atengui en català, i si no pot atendre’ns, almenys sabem que, si ho hagués fet, ho hauria fet en català, cosa que és un consol. Si a un li fa mal el maluc i ha d’esperar un parell de mesos perquè el visiti el metge, amb pensar que si un dia l’atenen serà en català, el dolor disminueix. I a l’inrevés, si a un el curen en castellà, sembla que no l’hagin curat, el dolor del maluc passa a l’ànima, cosa que és molt pitjor. Un patriota prefereix morir abans que ser atès en la llengua de l’imperi. Per descomptat, tot el que he dit no resa per als qui dicten les normes lingüisticosanitàries, perquè aquests mai fan servir la sanitat pública, un no es fica en política per a compartir sala d’espera amb la plebs.

Tot això ve al cas perquè la meva mare m’ha interromput l’exili amb una trucada, ja ni les mares respecten el sofriment i el pesar dels fills. La dona patia diarrea des de feia uns dies i va telefonar al seu CAP. «A la tarda passarà una doctora per casa seva» li van assegurar. I així fou. La galena li va receptar un sèrum perquè no quedés deshidratada, que a 85 anys això és perillós. Així que la meva mare, obedient ella, es va posar a beure d’aquella solució, glugluglu, com si s’hagués d’acabar el món. Es va despertar de matinada feta una pelleringa, i es va comprovar el sucre: estava a 400. Li havien receptat un sèrum amb glucosa a una diabètica. Per fortuna, ella mateixa es va punxar insulina i va poder solucionar, mal que bé, el contratemps, que podia haver estat fatal.

La meva mare és d’una altra generació i no entén que cal sacrificar la salut, fins i tot la vida si s’escau, pel bé del català en la sanitat. Que si falten doctors i els que queden treballant a l’estiu han de fer les coses a correcuita, és igual, posem igualment dificultats als que vulguin venir a exercir aquí si no tenen el nivell C, que el primer és el primer, i ficar-li sucre a un diabètic són danys col·laterals que cal suportar pel bé comú.

- Si almenys t’haguessin matat, ara podria jo reclamar una sucosa indemnització, però ni això saben fer- li he dit, no negaré que una mica emprenyat per haver-me interromput l’exili.

- Això és el que et penses. Haurien dit que aquesta vella s’ha mort de qualsevol altra cosa, i tal dia farà un any- m’ha respost.

