Amarcord de Lluna

Recordo la matinada del 20 de juliol de 1969. El meu pare em va despertar i el primer que vaig veure en baixar va ser una parella de guàrdia civils armats amb subfusell que entraven per la porta. Un d’ells va dir «Esto hay que verlo». A l’entrar al menjador, el vaig trobar tot ple de gent, en pijama i bata només il·luminats per la llum grisosa de la tele Phillips (Mejores no hay) que era l’única que hi havia en unes quantes cases a la rodona.

Fins i tot un home que anava a l’hort i que no estava al cas de l’esdeveniment va entrar, preocupat per la gentada que veia a aquelles hores a casa, pensant que ens havia passat alguna desgràcia. Tots quedàvem fascinats amb les imatges, força borroses per cert, de l’esperat moment en què Neil Armstrong posava el peu a la Lluna, acompanyats d’una emocionada locució de Jesús Hermida.

Com a nen de la cursa espacial aquella era la culminació d’un somni anunciat per Kennedy que passava la mà per la cara a la pèrfida Unió Soviètica que, en molts moments, semblava que anava per davant. Aquell dia va quedar fixada la frase més important de la segona meitat del s.XX. Una frase sense sentit que sempre m’ha semblat una bajanada: «Un petit pas per a l’home, però un gran salt per a la humanitat». Jo crec que l’astronauta, amb els nervis del moment, es va equivocar en pronunciar la frase que ja deuria tenir preparada. El que, suposo, volia dir és: «Un petit pas per a un home, però un gran salt per a la humanitat». Aquesta sí és una bona frase. Hi van tornar poc a la Lluna, no hi deurien trobar gaire res d’interessant. Ara es preparen per a anar-hi altre cop, a muntar-hi el que ha de substituir l’Estació Espacial Internacional. Aquell va ser un gran moment. Recordo com si fos ara que una veïna em va dir que m’hi fixés bé, que ho podria explicar a les futures generacions (estic complint l’encàrrec, Consuelo!).

No parlaré dels que creuen que va ser una aixecada de camisa i que es van posar d’acord milers de persones i la pròpia Unió Soviètica per a un engany massiu i cap d’ells se n’ha anat de la llengua. Amb conspiranoics i terraplanistes no s’hi ha de dialogar. Però jo us asseguro que és ben cert que els americans van trepitjar la Lluna aquella matinada. En dono fe perquè una bona colla de veïns de la Rambla de Caldes ho vam veure per la tele. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.

