El dilema de seguir llegint (o no) Alice Munro

Es pot ser una mare desnaturalitzada i alhora una escriptora excepcional? És la pregunta que es fan els lectors de mig món després que la filla menor d’Alice Munro, Andrea Skinner, confessés que va patir durant anys abusos sexuals de part del seu padrastre i que la premi Nobel canadenca no només no en va fer cas, sinó que va justificar el seu marit i va optar per distanciar-se de la seva filla.

La pregunta sobre si és possible (o hauríem) de separar la vida personal d’un artista a l’hora de valorar la seva obra és una de les més recurrents en la història de l’art. De fet, és possiblement la primera que discutim a les aules de carreres vinculades amb aquest món. En quina mesura la vida de la persona-artista ens influeix? Hem de separar les dues coses? Som capaços de fer-ho? En el cas d’Alice Munro ens preguntem, a més, com és possible que una escriptora capaç de transmetre tanta sensibilitat en els seus relats n’hagi pogut mostrar tan poca amb la seva pròpia filla.

A diferència del que es pot llegir a xarxes socials aquests dies, on sembla que només hi ha dues opcions dicotòmiques en aquesta matèria, la capacitat de separar els dos àmbits és una qüestió més aviat personal, que moltes vegades, a més, és plena de matisos i contradiccions perquè la lectura o la manera que ens influeix una obra d’art és una experiència estètica individual i no col·lectiva.

En el meu cas, reconec que el fet de saber que Charles Chaplin tenia relacions amoroses amb adolescents de 16 i 17 anys no m’ha impedit seguir emocionant-me amb les seves pel·lícules, sobretot amb l’entranyable personatge de Charlot, tot i que em sembla lamentable la seva conducta. Al mateix temps, crec que serà difícil que torni a llegir un llibre d’Alice Munro, o que ho faci amb la mateixa perspectiva i il·lusió, que fa algunes setmanes. És possible que jugui en contra de Munro un sentiment atàvic que ens fa jutjar amb molta més duresa una mare que causa mal als seus fills que a un pare, per exemple. Des que la lluita contra la violència masclista s’ha tornat una prioritat, Pablo Neruda ha estat durament jutjat per l’abús sexual que relata al seu llibre Confieso que he vivido, però no (o almenys no en la mateixa mesura) per abandonar i repudiar la seva única filla, Malva Marina, perquè patia hidrocefàlia.

La vara que utilitzem per mesurar depèn de les èpoques i les prioritats que tenim a cada moment. Alice Munro deia a Estimada vida que hi ha coses que no es poden perdonar o que mai no podrem perdonar-nos. I que, tanmateix, ho fem a tota hora. Pel que sembla, ella va ser capaç de perdonar el seu marit Gerald Fremlin per violar la seva filla Andrea Skinner des dels 9 anys i continuar fent-ho durant anys. Ara els seus lectors es pregunten si podran perdonar-la i com a societat ens hauríem de preguntar per què tolerem que hi hagi l’abús sexual infantil, per què mirem cap a una altra banda.

Sabem que un de cada cinc nens i nenes pateixen abusos a la infància i que es produeixen a l’entorn familiar. Tot i això, fem molt poc per evitar-ho perquè aquestes xifres es mantenen inalterables en el temps. La revelació d’Andrea Skinner és molt significativa de com funcionen i per què romanen invisibles. No només la seva mare va defensar l’agressor, el seu pare tampoc no va fer res per protegir-la quan ella va parlar amb la seva madrastra perquè els ho expliqués. Va optar per no enfrontar-se a la seva exdona i continuar enviant la seva filla cada estiu a una casa on era agredida. El biògraf de Munro, Robert Thacker, també ho sabia perquè Gerald Fremlin va ser jutjat per abús de menors, però va optar per amagar-ho amb l’argument que era una cosa que pertanyia «a la intimitat de la família». Els abusos no són un assumpte privat, és una xacra que afecta la nostra societat i aquest cas ens hauria d’ajudar a entendre la importància de mirar-los de front.

Després del que sabem, hauríem de deixar de llegir Alice Munro? L’escriptora Xochitl González deia fa uns dies que, encara que va ser una mare horrible, no hauríem de deixar de llegir-la, però sí deixar de posar els artistes en pedestals. Pel que sembla no només la família Munro i el seu biògraf ho sabien, també els cercles literaris que van optar per protegir-la per la seva fama. Hi ha moltes persones execrables que són grans artistes perquè potser la seva trajectòria traumàtica ha contribuït a convertir-los en allò que són, però també és la causa de la seva capacitat d’expressar. El valor de l’art es mesura no només perquè transmeti bondat sinó perquè és un mirall de l’enorme complexitat que hi ha en cada ésser humà, en cadascun de nosaltres.

