L’Antonio Garrigues Walker, jurista de reconegut prestigi i un dels pocs liberals que queden a Espanya, conjuntament amb el Dr. Luis Miguel González de la Garza, professor de Dret a la UNED, van publicar l’any 2020 (Ed. Aranzadi) un llibre titulat El derecho a no ser engañados. Y cómo nos engañan y nos autoengañamos. L’obra no pot ser recomanada per ser llegida mentre es fan vacances, tot i que, segons com siguin aquestes, pot ésser-ho. En qualsevol cas, la seva lectura resulta d’alt interès pel conjunt de ciutadans conscients de què ni tan sols els mitjans de comunicació que reben l’adjectiu de fiables, es salven de les notícies falses i dels comentaris basats en aquest retrògrade fet que fa malbé els drets d’expressió i de rebre informació certa per qualsevol mitjà. Garrigues Walker i González de la Garza han escrit una obra densa, ben articulada i amb un propòsit final lloable: convertir el dret a no ser enganyats (per ningú, clar) en un dret fonamental. Precisarà de temps per arribar a integrar-se en la part dogmàtica de les constitucions del món occidental, que és el nostre i endemés constitueix el món lliure, així com també en incorporar-se en els tractats de la mateixa Unió Europea i d’altres, però em permeto vaticinar que el dret a no ser enganyats s’afegirà a la llarga llista de drets de l’home i de la dona abans de que acabi aquest segle XXI. Així ho desitjo i ho espero.

A partir d’una cita de Mark Twain -«és més fàcil enganyar la gent, que convèncer-los que han estat enganyats», aplicable als irredempts independentistes que encara avui tenen a Carles Puigdemont com el profeta que ha de lliurar Catalunya de la pèrfida Espanya-, el dos juristes s’endinsen en el món del populisme, la retòrica buida i les mentides, les fake news i les deepfakes, fins arribar al que creuen és un feudalisme «ex novo» que bategen com a feudalisme 3.0 precisament per donar-se en el temps de la comunicació digital. Qui és aquest nou senyor feudal? La resposta roman com els subjectes el·líptics de quan érem feliços, en encertadíssimes expressió del novel·lista Rafael Nadal; vull dir quan cursàvem el batxillerat anomenat elemental. Això no obstant, Garrigues i González apunten cap a la dimensió emocional-racional de l’ésser humà, les xarxes socials i els missatges més que interessats (de part) que hi circulen amb total impunitat no respectant la veracitat, la desconstrucció del llenguatge tradicional (reconegut per les acadèmies de les llengües) fins inventant-se un de nou farcit d’eufemismes la finalitat del qual és desvirtuar la realitat, la por a la veritat per ser perillosa per al poder polític així com per al poder privat, l’ús sistemàtic de la mentida elevada a la categoria de veritat i finalment les tecnologies enderrocadores de l’aprenentatge que afavoreixen les possibilitats d’èxit de les falsedats i la manipulació a gran escala (mundial). Esmentant a Élénore Mariett i Nicolas Gauvrit, dos cotitzats experts sobre el funcionament del nostre cervell en relació a l’esperit crític que sempre ha acompanyat a l’espècie humana, conclouen que més enllà de la intel·ligència, hem reduït la fortalesa del suara esmentat esperit i estem sucumbint a la maledicència de la mentida, la falsedat i l’engany, amb tot el que això suposa de manipulació de les nostres ments. És per això que recerquen en el dret positiu quelcom que pugui aturar fins a impedir el que el distingit filòsof francès, escriptor, periodista i sempre polèmic Jean-François Revel va sentenciar: «La primera de totes les forces que dirigeixen el món és la mentida» (Planeta, 1900). Una asseveració cruel, ben cert, que l’americà Robert Trivers, historiador i biòleg, completà amb la seva obra La insensatez de los necios (Katz, 2013), de ben aconsellar la seva lectura tan punt s’obri el mes de setembre d’enguany si no s’ha fet abans.

Tenim un problema gran. En poc menys de seixanta anys hem passat d’aquell «ho porta el diari!», equivalent a la credibilitat d’una premsa forta i independent basada en els fets (que sagrats eren) a un «el paper ho aguanta tot» o certa malfiança respecte dels diaris impresos, fins a desembocar en uns mitjans de comunicació dits tradicionals (premsa impresa o digital, ràdio i televisió) que dubtosos ens apareixien respecte de la seva orientació editorial. Tot això ha estat escombrat per la irrupció de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (les TIC) que, per a alguns analistes, han vingut per a democratitzar les fonts i els seus continguts, sense importar-los gens ni mica l’origen i la qualitat de veracitat de les informacions que qualsevol avesat pot fer circular per les xarxes, el per què i el per a què de les mateixes, i, pels més, com el cas de l’Antonio Garrigues Walker i Luis Miguel González de la Garza, i altres molts, per desvirtuat la realitat i falsejar el relat fins incidir en la profunditat del cervell i fer que aquest s’ho empassi tot, sense discernir entre la veritat i la mentida, apostant en favor de l’obscenitat ètica del «tot s’hi val» i afavorint la divisió d’una societat que canina inexorablement cap a la seva decadència moral i democràtica. La insensatesa dels necis, exemple de la qual hem tingut aquesta mateixa setmana al Congrés dels Diputats. Per la simple raó de que el PSC prefereix entendre’s amb ERC pel que fa a la investidura de Salvador Illa com a nou president de la Generalitat, Junts per Catalunya ha enfonsat dos projectes de llei -el d’estrangeria i el d’estabilitat pressupostària- amb el encàrrec al PSOE de què «això anirà d’hòstia en hòstia». Així no es construeix res. Els seus votants tenien tot el dret del món a saber, per si no ho sabien, que Puigdemont vol destruir l’Estat espanyol. Una quimera històrica producte d’un cervell embogit. S’imposa el dret a no ser enganyats.

