Els privilegis dels expresidents catalans

D’aquí a poques setmanes, o a finals d’any si s’han de repetir les eleccions, Pere Aragonès deixarà la presidència de la Generalitat amb 41 anys. No haurà ocupat el càrrec ni durant una legislatura sencera, quatre anys. Tenint en compte que l’esperança de vida d’un home a Catalunya arriba als 81 anys (les persones acomodades de bona família, com és el seu cas, solen viure més temps), durant almenys els pròxims quaranta anys, la meitat de la seva vida en circumstàncies normals, tindrà dret a un cap de Gabinet, que actualment cobra 113.118 euros anuals, dos empleats més al seu servei, cotxe amb xòfer, servei d’escorta i una dotació pressupostària per a despeses d’oficina i atencions. També té dret a un despatx. Tot això durant quatre dècades per menys de quatre anys de president de la Generalitat. A més, durant una legislatura sencera percebrà 122.588 anuals com a expresident i, quan li arribi l’edat de la jubilació, cobrarà una pensió vitalícia equivalent al 60% del sou que correspongui en aquell moment al president de la Generalitat, que en xifres actuals seria de 91.941 euros anuals. Aquests privilegis estan a l’abast de tots els expresidents de la Generalitat des que l’any 2003 es va aprovar una llei, elaborada ad hoc per a Jordi Pujol després de vint-i-tres anys de presidir la Generalitat. En aquell moment, ningú no pensava que la majoria dels presidents catalans no superarien ni una legislatura i molt menys que algun deixaria el càrrec amb poc més de quaranta anys.

Actualment, cada expresident de la Generalitat és un món: Jordi Pujol, per a qui s’havia elaborat la llei, està desposseït de tot benefici des que va confessar que havia amagat la deixa del seu pare a Andorra; Montilla i Puigdemont tenen oficina i personal, però no perceben cap remuneració perquè tenen altres activitats encara més lucratives; l’oficina de Pasqual Maragall fa anys que es va tancar; Artur Mas és l’únic que cobra pensió i disposa de personal i oficina. L’any 2022 els expresidents van facturar com a despeses suplementàries les següents quantitats: 42.215 euros Artur Mas, 32.020 José Montilla, 23.525 Carles Puigdemont i 21.920 Quim Torra.

Queda el cas de Quim Torra. Per dos anys de presidència vicària, com ell mateix ho va definir, en la qual ni va exercir mai de president real, ni va ocupar el despatx presidencial, gaudirà tota la vida de les prebendes que he citat. Es dona la paradoxa que la condemna per inhabilitació per a l’exercici de qualsevol càrrec públic no ha afectat la seva retribució de diners públics. Torra va cobrar 122.588 euros anuals fins al setembre de l’any passat, quan es van complir quatre anys des que va deixar la presidència de la Generalitat per inhabilitació, i a partir de 2027, cobrarà la pensió vitalícia. Torra disposa d’un magnífic despatx a la Casa Solterra de Girona. Ja vaig escriure en una ocasió que Quim Torra, malgrat les aparences, era el més llest de tots.

Els privilegis dels quals gaudeixen de per vida els expresidents catalans són infinitaments superiors al període que ocupen el càrrec. Llevat de Jordi Pujol, president durant 23 anys, Artur Mas, amb només cinc anys, és el que més temps ha exercit de president. Després venen Montilla, quatre; Maragall, tres; Quim Torra, dos anys i quatre mesos; Puigdemont no va arribar ni a dos anys; i Aragonès s’haurà apropat als quatre anys. Els expresidents catalans no són els únics que gaudeixen d’aquests privilegis. És cert que les dues comunitats històriques (Euskadi i Catalunya) van ser les primeres a legislar sobre aquesta qüestió, però després, com és natural, s’hi van afegir la majoria de les comunitats autònomes. Només a l’Aragó, Balears, Cantàbria, Múrcia i La Rioja no està regulada la figura de l’expresident. El ventall de beneficis és variat, sigui a través de retribucions directes o com a membres de Consells Consultius que no serveixen per a res més que per a col·locar expolítics. Un despropòsit. No té cap sentit una despesa de diners públics tan descomunal per haver sigut president de la Generalitat durant tres o quatre anys. Què faran tres persones pagades amb diners públics durant, almenys quaranta anys, per portar l’oficina de l’expresident Pere Aragonès? Algú, algun dia, hauria de posar-hi ordre i racionalitzar aquest estatut dels expresidents, que no tenen ni molts presidents d’estats europeus.

