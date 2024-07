L'aparador de Girona

Al manifest que es va fer públic amb la proclama «Diem NO a la massificació turística» s’afirma que des de fa un temps, Girona «s’ha convertit en una ciutat-aparador per al turisme, les fires i els festivals». Això, és clar, ho diuen signants del document molts dels quals segur que alguna vegada deuen haver fet visites turístiques. Turistes que no volen turistes, la paradoxa perfecta! A Barcelona, a Palma i d’altres ciutats també s’han generat moviments de protesta per aquesta «massificació turística» amb manifestacions incloses que mimèticament s’han repetit a Girona tot i que la vicealcaldessa Gemma Geis hagi reiterat una vegada més que a Girona «el turisme no és massificat».

En un dels seus sempre punyents relats, l’escriptor David Foster Wallace deia en relació amb aquest fenomen: «Com a turista, et converteixes en un ésser econòmicament significatiu, però existencialment detestable, un insecte posat sobre una cosa morta». És possible que els autors del manifest haguessin llegit al periodista i novel·lista americà, però en qualsevol cas caldria aclarir cap a on va dirigida la seva fòbia turística: contra els que se’n van del seu poble o ciutat per visitar un altre indret sigui urbà o en plena natura? Hauríem d’implantar els antics «burots» a l’AP-7 en travessar la Tordera pels que venen de cap de setmana? I els gironins que anem a Barcelona? També ens faran pagar la visita? I els de la resta de l’Estat o d’altres països europeus que omplen hotels, càmpings i apartaments? Com els tractem? Afavorim els que arribin en avió o en cotxe (de gamma alta preferentment) i, per què no hi hagi «massificació», potser millor marginar els jubilats com es va intentar fer en època de l’alcaldessa Marta Madrenas desplaçant els busos a Fontajau?

Si reculem en el temps, veurem que de la preocupació d’una possible massificació del turisme ja se’n va parlar, tot i que tímidament, en el primer Debat Costa Brava que va impulsar la revista Presència l’any 1976 i, posteriorment, es va repetir la mateixa inquietud 28 anys després en un segon Debat organitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en aquest cas dins l’apartat «model turístic». Val a dir, però, que en ambdues trobades d’experts i professionals la principal preocupació que surava per damunt de tot no era la «massificació humana» que ara sembla ser el cavall de batalla sinó la «massificació del rajol», és a dir, la destrucció de paisatges costaners per fer-hi cabre més grans i luxosos blocs d’apartaments com certament ha anat passant davant dels nassos dels suposats reguladors, ajuntaments i Generalitat de Catalunya.

Els antituristes afirmen en el seu manifest que «Girona s’ha convertit en una ciutat-aparador». I què? Efectivament, el primer article d’una norma no escrita del comerç diu que l’aparador és el primer client. Anys enrere, Girona era una ciutat grisa, fosca, sense turisme, com el quarto de mals endreços d’un establiment que tenia en la rere-botiga un gènere excel·lent. Sortosament, els temps han canviat i ara la ciutat mostra les meravelles que havien estat ocultes afegint-hi, és clar, complements com ara els festivals de música o fires més enllà de Sant Narcís. Avui, gràcies a aquest turisme criticat, el Barri Vell de Girona, que fa anys estava a l’UCI, ha tornat a reviscolar amb nous comerços que li han insuflat vida i futur. És clar que sorgeixen problemes siguin de concentracions humanes o d’habitatges il·legals, però l’Ajuntament té les eines per regular els excessos o les trampes. Una taxa turística addicional com ha proposat el regidor Quim Ayats va en la bona direcció, però n’hi ha d’altres com intensificar les inspeccions.Les protestes sembla que han tingut efecte perquè els Mossos s’han començat a moure. A la demarcació de Girona, de 14 pisos turístics inspeccionats, han aixecat 10 actes d’infracció, és a dir, hi havia un 72% que no complia lleis ni normes!

Abans de marxar de vacances i fer el turista, Girona i d’altres ciutats han volgut fer sentir la seva veu. Benvinguts a un debat que ve de lluny i que anirà més lluny encara.

