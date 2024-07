Un carter que ja no truca dues vegades

A causa de les darreres gestions de la direcció de Correus, tant a les comarques de Girona com a la resta de Catalunya i d’Espanya, els carters (i la resta d’empleats postals), més que trucar dues vegades, com anunciava temps enrere el títol de la famosa pel·lícula, sobreviuen a una difícil situació.

La disparitat entre el carter d’abans i el servei postal actual comença a passar factura, reflex de la disfunció alarmant que els reclams sindicals han destapat aquesta setmana a Girona amb amenaces d’aturada imminent al setembre.

No només es denunciaven retalls en contractació i manca de plantilla, sinó que avui dia no es pot assegurar el repartiment els cinc dies de la setmana, tal com mana el Servei Postal Universal (SPU) al qual té dret la ciutadania a tot el territori. Aquesta setmana, segons la UGT, a Girona es reparteixen notificacions amb data del 6 de juny.

La crisi, que esclata a les mans dels usuaris, té un llarg recorregut. Correus pateix des de fa temps una profunda desfeta de gestió, salvada amb continus rescats milionaris. Només entre el 2011 i el 2020 la companyia postal va rebre de l’Estat espanyol una compensació de 1.200 milions d’euros per afrontar la gestió del servei universal. Import avalat per la Comunitat Europea.

Enmig, l’avui tan qüestionada Globalia, va signar amb Correus contractes en què posava l’entitat en una situació clara de desavantatge. Sent dirigida pel socialista Juan Manuel Serrano, va negociar el 2021 un acord milionari amb aquesta empresa, on s’establia que si el negoci genernava pèrdues aquestes es carregaven a l’erari públic (el contracte el va publicar dijous passat El Debate). Per millorar les dades i evitar el col·lapse econòmic, la recepta infal·lible: retallades, treballar amb plantilles al 50%.

Se sol dir que les empreses públiques fracassen perquè no obeeixen a un sistema de preus i perquè hi ha absents els incentius adequats i massa presents els perversos. Polítics (d’esquerra o de dreta) al comandament i rescats són els pitjors dels seus mals.

Correus ha de començar un canvi. Fins avui recull el pitjor de la gestió pública, com a forat negre la inversió de l’erari, i el pitjor de la gestió privada, amb retallades de personal i plantilles al límit. Per últim queda l’usuari, a qui no només se li nega el dret de tenir un correu que funcioni, sinó que veu com els seus impostos es llencen per la finestra.

Subscriu-te per seguir llegint