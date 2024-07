Consells del farmacèutic per fer front a les onades de calor

Adoptar mesures preventives per evitar els efectes adversos de les altes temperatures és fonamental, especialment en casos de gent gran amb patologies i que pren medicació, persones amb discapacitat, dependència, mobilitat reduïda o embarassades.

En primer lloc, mantenir-se hidratat és clau per combatre la calor. Beure aigua fresca de manera regular és essencial, fins i tot si no es té set. D’altra banda, també és important fer àpats lleugers i consumir aliments rics en aigua, com fruites i verdures, per ajudar el cos a mantenir-se hidratat i fresc.

A casa, durant el dia, és recomanable tancar les persianes de les finestres on toca el sol per evitar que la calor entri. Contràriament, a la nit, obrir les finestres ajuda a refrescar l’ambient. Per mantenir una temperatura confortable és recomanable l’ús de ventiladors o aire condicionat. En cas de considerar que la nostra llar no és prou fresca durant els episodis de calor extrema, podem planificar sortides a llocs pròxims on poder-nos mantenir més frescos.

Quan sortim al carrer, cal evitar el sol directe portant una gorra o un barret, a més d’utilitzar roba lleugera, de colors clars i que no sigui ajustada. Caminar per l’ombra i buscar llocs frescos per descansar, com espais tancats climatitzats, és una bona opció. En aquest sentit, també és útil mullar-se una mica la cara i fins i tot la roba per mantenir-se fresc. És aconsellable evitar sortir durant les hores de més calor i no realitzar activitats físiques intenses.

Si viatgem en cotxe és preferible fer-ho en les hores de menys calor i no deixar infants, persones vulnerables o animals dins del vehicle tancats, ja que les temperatures poden augmentar ràpidament i posar en perill la seva salut.

Les persones de més de 75 anys tenen un major risc de patir efectes adversos relacionats amb la calor degut a la presència de malalties cròniques i la medicació associada, així com la reducció de la seva adaptabilitat fisiològica. Les persones joves que realitzen activitats a l’exterior o les dones embarassades també són vulnerables.

Si es pren medicació o es pateix una malaltia crònica es recomana parlar amb el farmacèutic o el metge per revisar el pla de medicació, ja que alguns medicaments, com per exemple els antiinflamatoris, els antibiòtics, els antihistamínics, entre molts altres, poden augmentar la vulnerabilitat durant les onades de calor.

Alguns medicaments alteren la hidratació, el balanç electrolític o la funció renal; la farmacocinètica d’alguns medicaments pot veure’s alterada per la calor o la deshidratació (com els pegats tòpics); altres poden interferir amb la capacitat de controlar la capacitat del cos per controlar la seva temperatura; certs medicaments poden provocar un augment de la temperatura corporal alterant funcions vitals com la respiració i la circulació; i altres medicaments poden, a través de mecanismes indirectes, afectar el sistema nerviós central i l’estat de consciència.

Cal anar amb compte amb els fàrmacs i l’exposició al sol, ja que alguns medicaments poden causar reaccions cutànies quan el pacient s’exposa al sol, tant per via oral com aplicats a la pell. Això pot provocar taques a la pell i reaccions fotosensibles, com la reacció fototòxica, produïda per una dosi alta de medicament fotosensible i l’exposició al sol, similar a una cremada solar amb sensació de coïssor i formació de micro vesícules o urticària. També pot provocar reacció fotoal·lèrgica, produïda per un medicament fotosensible aplicat a la pell, manifestada com èczema, erupció, edema o prurit intens que apareix entre 12 i 72 hores després de l’exposició. Utilitzar protecció solar adequada i evitar l’exposició prolongada al sol, especialment durant les hores de més intensitat, és essencial per prevenir aquests efectes.

Cuida’t durant les onades de calor seguint aquests consells i consulta amb el teu farmacèutic qualsevol dubte que tinguis sobre la teva medicació o com protegir-te millor de la calor.

