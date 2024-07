Els EUA i el dòlar com a moneda de transacció

A l’acord de Bretton Woods fet l’any 1945, després de la 2a Guerra Mundial, es va arribar a la conclusió que les dues guerres tenien l’origen en un inadequat ordre de compra i venda internacionals. En la discussió per l’acord, John M. Keynes va proposar fer una moneda internacional, cistella de totes les monedes segons el seu pes, moneda que en diria Bancor. Però aquella guerra l’havia guanyat els Estats Units i Keynes era anglès, així que l’acord va agafar la idea imposada pels americans segons la qual el dòlar estaria lligat a l’or i la resta de monedes estarien encadenades al dòlar. Així va ser com el dòlar va esdevenir la moneda de pagament entre països, la moneda del comerç internacional.

Però l’any 1971, quan els Estats Units estava en plena guerra amb Vietnam, el pressupost no podia fer front a les despeses, fet que va portar Richard Nixon a desdir-se de l’acord de Bretton Woods i a deslligar el dòlar de l’or. A partir d’aquí el valor del dòlar és completament fictici, tal com explicàvem amb el iuan xinès la setmana passada. Els Estats Units s’ha permès fabricar dòlars sense fi i, com que de fet és la moneda mundial, això no li provoca inflació. Aquesta és exportada i repartida per a tot el món.

Charles de Gaulle en va arribar a dir «el gran privilegi» dels Estats Units. Però, tal com li passa a la Xina, això un dia té un final, amb conseqüències que ara són greus: Els Estats Units es veu en l’obligació de viure permanentment en dèficit comercial i fiscal per poder treure els dòlars al món. El dèficit comercial perjudica les empreses de l’interior del país i el dèficit fiscal no sempre està destinat a inversions productives, més aviat a defensa que, per cert, és la clau principal de la credibilitat del dòlar: la força militar.

Pel que fa al dèficit comercial, la immensa importació des de l’exterior, provoca un consum intern podríem dir gratuït, pagat amb moneda que fabrica el país, però això té com a conseqüència un consum sovint no necessari, una pèrdua de producció local i finalment una pèrdua de competitivitat en la indústria.

Aquest esquema va anar bé fins que la Xina va aplicar una recepta semblant amb la seva moneda i hem arribat a la situació actual, on les dues trampes no se sostenen al mateix temps.

Els Estats Units exporten dòlars a la resta del món amb diversos mecanismes: primer, a través del comerç internacional, venent béns i serveis en dòlars, per la qual cosa els altres països han de canviar la seva moneda a dòlars (el petroli és el cas major, però la resta de matèries primeres també es venen en dòlars). Per altra banda, amb inversions estrangeres, pel fet que inversors de tot el món compren actius americans, siguin accions, bons del govern o propietats. Tot això es fa en dòlars. Addicionalment, exporten els dòlars a través de reserves de divises que fan els bancs centrals de molts països per estabilitzar les seves monedes. També ho fan mitjançant la importació de béns i serveis que paguen exclusivament amb dòlars i, de manera més general, en el context d’haver esdevingut la moneda de reserva més utilitzada al món.

Tot plegat ha conduït que els Estats Units tingui un dèficit comercial amb la Xina insostenible que tendeix a devaluar el dòlar. Aquesta situació Donald Trump la va començar a frenar i Joe Biden va continuar, per la qual cosa no sembla que hagi de canviar la direcció amb un nou govern. Fins i tot Trump ha dit que posarà un aranzel del 60% als productes xinesos. Si això passa, el dòlar es revaluarà pel fet que hi haurà menys dòlars en circulació mundial. Al mateix temps, com ja es veu avui, la desglobalització comporta un augment de la inflació pel fet que la infraestructura nacional no és suficient per produir la demanda. Una conseqüència lògica és que els altres països també posaran traves a la compra de productes nord-americans, frenant l’economia mundial amb una guerra comercial i afectant les cadenes de subministrament globals.

No sabem com acabarà aquesta adaptació de l’economia mundial. El que coneixem és que tot això comporta una disminució del consum global, cosa que afectarà la producció i els llocs de treball, també els nostres.

L’única solució per mantenir la riquesa és augmentar dràsticament la productivitat de l’economia, afavorint que les empreses s’adaptin ràpidament a la nova situació, robotitzant tant com es pugui, deixant l’energia fòssil immediatament, desburocratitzant l’administració pública, adaptant la fiscalitat dels països de forma que penalitzi les matèries primeres i no la simple producció de béns i serveis, traient la ineficiència del sector públic...

Tot això és una revolució per la qual ens hauríem d’anar posicionant amb més formació professional i adaptant el sector públic per fer possible que el privat faci el camí.

Res de tot això sembla que hagi de passar aquí, amb un govern a Madrid que només pensa a recaptar per fer despesa improductiva (en el bon sentit de la paraula) i amb una Catalunya que s’ha disposat a no deixar l’energia fòssil. Si no canvia radicalment el plantejament, la nova economia frugal vindrà a casa nostra amb patacades, amb pobresa.

