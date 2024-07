Els parcs no es toquen

Després de llegir les declaracions del grup polític de Junts que forma part de l’equip de govern de Girona, crec que hi ha coses que ni es poden dir ni es poden declarar, perquè si alguna cosa hem d’evitar és fer demagògia. Aquesta és el verí de la democràcia, perquè es diu una cosa intentant tapar-ne una altra. I a més a més, si el que es tapa incita a interpretacions diverses i algunes poc acceptables, la cosa ja és greu. Em refereixo al que es diu que el Parc sanitari no es toca. Algú pot dir que ha vist una línia, un document, un manifest de les entitats que defensem el Parc Jordi Vilamitjana, que volem tocar el nou Campus de Salut? El partit polític de Junts creu que fer al·legacions que van en contra de les seves propostes és tocar el Campus Sanitari? Les entitats de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla el que volem és que els parcs no es toquin; i quan dic el parcs vull dir el Parc Sanitari del nou Trueta - i ho volem dir amb tota contundència-i el Parc Jordi Vilamitjana. O és que el Parc Jordi Vilamitjana no és un parc aprovat en el Ple de l’Ajuntament quan vostès governaven?

El grup polític de Junts va pactar amb el grup Guanyem i amb el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya per governar Girona. Van pactar molts punts per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, entre els quals hi som els de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. I jo em pregunto si tot es pot pactar. És moral, és ètic, és legal tot el que es pacta? El Parc Jordi Vilamitjana es va aprovar a proposta del grup de Junts, encapçalat per l’alcaldessa Marta Madrenas, amb la clara intenció explicitada en la inauguració que el parc era una necessitat per esponjar la densitat de població que acumula aquesta zona. És la mes densa de la ciutat, amb una quarta part de la població. I vostès no han trobat altra solució que vendre el parc per a fer 345 habitatges? No és un contrasentit? Es pot pactar un contrasentit? No han trobat cap altra solució per no caure en un contrasentit?

Jo els ofereixo dues solucions molt senzilles: una, paguin l’expropiació dels terrenys de Bellsolà amb els cèntims que nosaltres paguem. Una altra solució: deixin que el Campus Sanitari es faci tot a Salt. O és que si Salt no s’hagués independitzat ja no tindríem problema? És de rebut per a la ciutat de Girona que no s’arribin a complir els paràmetres que marquen els objectius europeus de zones verdes i nosaltres venem la que ja tenim consolidada per densificar mes aquests barris?

Continuen les seves declaracions dient que revitalitzarà els barris de Santa Eugènia i Can Gibert. Si vostès es carreguen un parc per a construir 347 habitatges és molt difícil entendre que es vol revitalitzar. De veritat ho creuen? El que es vol és densificar molt més del que ja esta aquesta zona. I densificar una zona ja saturada no és revitalitzar. Són moltes altres coses. El pensament és lliure i pot ser negatiu, però es presta a entendre que els espais lliures i urbans, quan els interessos especulatius treballen, són un caramel fins i tot per als que governen.

Si els ciutadans paguem impostos és perquè reverteixin en qualitat de vida i això no és el mateix que vendre un parc públic consolidat perquè generi uns ingressos a l’erari públic. Això, pura i simplement, és especulació.

Finalment, no és bo, i torno a dir que és demagògia, desviar l’atenció cap a altres problemes que tenen Santa Eugènia i Can Gibert. Cap nega que com a grup polític tinguin objectius que poden ser bons o discutibles. Això és política. El que el govern de la ciutat hagi optat per una comissaria per solucionar els problemes d’inseguretat ciutadana és un tema que no té res a veure amb el problema del parc Jordi Vilamitjana. El problema que estem tots d’acord -o que hauríem d’estat tots d’acord- és que «Els parcs no es toquen». n

