Quan el poble és el refugi

«La proximitat o, en aquest cas, el retorn a la proximitat (la casa, la companyia, l’hort, la intimitat…) és el camí cap a la presència i cap al sentit. ‘Què ens pot salvar?’, es preguntava Heidegger. No tan sols un déu; no tan sols la creació artística; no tan sols l’oratòria política; també la proximitat». (Josep M. Esquirol)

Revolts i una carretera que se’ns fa llarga per arribar a Mieres. Un poble fronterer entre dues comarques i que sembla lluny de tot: tant d’Olot com de Banyoles. Ens trobem amb en Monfort –a qui no li agrada que li diguin pel nom, i es fa dir pel cognom– a l’únic bar del poble, Can Met. Ell i la Gemma, que porten la revista Roca de Migdia de Mieres, ens van contactar a la Lia i a mi, com a editores de La Llera del Ter. Ens va sorprendre la seva revista, d’un poble de tres-cents habitants, pel contingut i el bon gust en el disseny. L’equilibri entre el sentit i la forma, el text i la imatge, la combinació simètrica que ha de tenir tota publicació per ser de qualitat i atractiva. La Gemma i en Monfort destacaven el teixit social de Mieres però, d’altra banda, deien que no era pas el poble més bonic de la contrada, que no tenia l’encant ni la gràcia de Santa Pau, per exemple.

Però què se n’ha fet, dels pobles bonics? Molts, morts. S’han convertit en aparadors, pessebres, decorats. Llocs on la gent diu que hi vol anar a desconnectar: tot allò contrari a la vida de poble. Aquests pobles han deixat de ser interessants. Poc importa, la bellesa: tant de bo tinguessin aquest dinamisme de Mieres, d’aquest lloc on has d’anar expressament perquè no ve de pas. La filòloga Maria Puig Parnau ha escrit un article d’investigació per l’últim número de La Llera del Ter, que sortirà la setmana vinent: «Tanca els ulls i digues casa». A la Maria, li diuen la Maria de Madremanya. Quan coneix algú, sempre li surt el nom del seu poble. Però no hi troba casa. Sovint es parla de com s’ha malmenat la Costa Brava, de la gentrificació de les ciutats, però poc s’ha parlat dels problemes d’habitatge als pobles de l’Empordanet. I és el que ha fet la Maria: documentar que a Madremanya gairebé el 40% dels habitatges són de segona residència; a Sant Martí Vell, on la joiera italiana Elsa Peretti va comprar vint-i-dues cases per fer-se un poble a mida, més d’un 30%. L’altra qüestió és el preu: en aquesta zona, un habitatge sobrepassa el milió i mig d’euros.

S’ha de dotar els pobles d’autoestima, caràcter, identitat. Això és el que fan a Mieres en Monfort, la Gemma i la resta de col·laboradors de Roca de Migdia; això és el que intentem fer des de La Llera del Ter amb els onze pobles, entre Girona i les comarques empordaneses, que aplega la revista. Aquí passen coses. La gent fa que passin. Cultura a les perifèries: la Fira del Conte de Medinyà, la Pluja de Lletres de Sant Jordi Desvalls, Connexió Papyrus a Celrà, el Festival Niu de Sant Martí Vell, entre molts d’altres exemples. Iniciatives que ens demostren que cada poble ha de traçar el seu recorregut, no voler imitar-ne d’altres: crear des de la singularitat, des de les realitats menudes, des de la ultralocalitat. I aquí rau, potser, la bellesa.

Aquesta ha estat la meva dèria els últims temps: conèixer projectes que neixen als marges. Com els de Caulonia, Riace o Camini: pobles de Calàbria, la regió més empobrida d’Itàlia i on la màfia és molt present, han creat cooperatives per a l’acollida de persones migrants i revifar, així, nuclis antics abandonats per l’èxode rural. O com el Centre de Semmama de l’activista tunisià Adnen Helali per recuperar la cultura dels pastors en una zona muntanyosa i oblidada pel govern de Tunis i, des de fa una dècada, amenaçada pel gihadisme.

Fa anys es va posar de moda d’expressió «pensa global, actua local». Havia subratllat i fet meva aquesta frase: cadascú ha de posar el seu granet de sorra per fer del món un lloc millor. Fa temps que en discrepo. No s’ha de pensar a nivell global, no volem pas un món uniforme: es poden fer coses ben fetes pensant localment. «En les coses properes ja es troba allò universal», encara sento dir, d’aquesta manera o d’una altra, a en Xavier Cortadellas. I em fa l’efecte que hi ha polítics que governen municipis sense conèixer-ne la història ni el patrimoni; que tant podrien dirigir el seu poble com un altre, a cinquanta o cent quilòmetres.

Quan ens acomiadem de la Gemma i en Monfort, comença a caure un d’aquells ruixats de finals d’agost però a mitjans de juliol. A davant de Can Met, un llamp ens cau gairebé a tocar. Amb la Lia mai n’havíem vist un de tan a prop i entenem aquella frase que es deia abans, «Llamp me mati!». I tornant, aquells revolts i aquella carretereta igual de llarga fins a Banyoles. I el pensament i la frase del filòsof Josep M. Esquirol a La resistència íntima: assaig d’una filosofia de proximitat, la que diu que la proximitat ens salva. Les arrels ens lliguen i ens poden ofegar però també són la certesa i la tranquil·litat que ens donen les coses tangibles. L’aixopluc i el lloc on reposar.

