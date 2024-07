Carta al nou cap de la policia municipal

Distingit senyor,

No el conec personalment, però d´entrada la tasca que ha començat a desenvolupar davant del col·lectiu de policies municipals de Blanes m’inspira tot el meu respecte i agraïment. És clar que cobrarà un sou, espero que digne, però no SÉ si suficient per compensar la feinada i la responsabilitat que l’espera. Tampoc sé si compta amb prou efectius humans i materials ( vehicles, càmeres ...) per desenvolupar-la, però aprofitant que va prendre possessió fa pocs dies li adreço algunes reflexions que uns quants blanencs ens fem i compartim.

Desitgem que ben aviat disposi d’una normativa estatal, catalana o local perquè els seus agents puguin realitzar un control eficaç dels patinets. De tants com circulen amb impunitat i manca de civisme pels carrers de la vila (damunt voreres, en direccions prohibides i sentits contraris, saltant-se semàfors, a tota pastilla...)

Desitgem quelcom similar pel que fa al col·lectiu d’usuaris de bicicletes. Alguns cometen amb reiteració infraccions similars a les dels patinadors. Malgrat tenen carrils específics, uns quants envaeixen voreres, passejos , se salten els semàfors, etc...I ells sí que tenen legislació!.

Pensem que, potser, es podria coordinar millor el número d’efectius que es desplacin a algunes emergències. Fa poc, en un atropellament en el que com a metge vaig donar un cop de mà , van aparèixer en pocs minuts (bravo per la rapidesa!) una quantitat d’agents i vehicles que em va semblar lleugerament excessiva. El mateix havia viscut, feia dies, en una petita picabaralla prop del mercat municipal on, també en pocs minuts, van aparèixer sis o set policies.

En agradaria que els seus agents donin alguna ullada més pels barris i carrers de la perifèria ( Valldolitg, Mas Cremat...).Veuran com hi ha veïns que aparquen damunt d’stops i cruïlles de cedir el pas. També com alguns repeteixen il·legals i denunciats abocaments de runa als camins que porten a les hortes veïnes.

Ens agradaria que recordin als cambrers que treballen a les terrasses, sobretot del Passeig de Mar, que els senyals que adverteixen als conductors de la seva presència no els eximeix de mirar a dreta i esquerra quan travessen!

Li preguem sigui benvolent amb les petites infraccions (en fem tots), amb aquelles que no comporten ni risc ni greuges pels ciutadans. I que sigui estricte amb aquelles que poden comportar risc físic per a les persones o incomoditats perllongades per a vianants i conductors : velocitat excessiva , invasió de rotondes, tallades de carrer «espontànies», ocupació abusiva de voreres...

La percepció que vianants i passejants disposem cada com de menys espai s’estén més enllà del meu cercle. Per això, ens agradaria un millor control de l’ocupació de la via pública per a guinguetes i terrasses, especialment del Passeig de Mar i s´Abanell. Aquí sí que deu comptar amb el suport d’uns permisos i unes normatives municipals clares.

Celebraríem que incidís en el col·lectiu «animalista» recordant-los l’obligació de recollir i netejar els excrements que les seves mascotes dipositen a la via pública. I de portar-los lligats.

I que, tot i la natural i raonable tolerància que mostren els agents a les entrades i sortides d’escoles i instituts, fessin pedagogia amb aquells familiars que actuen com si pels volants no hi visquessin altres veïns. Desitgem, finalment, compti amb la complicitat i el recolzament del «seu» regidor i de tot l’equip municipal .

Sabem que la seva tasca i la dels seus agents no es cenyeix només a temes de circulació i mobilitat urbana. Sabem que seguretat, emergències socials i mèdiques, prevenció, formació, pedagogia etc els generen molta feina. També, que els ciutadans, en actituds i comportaments, tenim un ampli marge de millora. Una millora que ajudaria a fer-los la feina més fàcil i propiciar un Blanes més amable, menys anàrquic.

Aprofita per saludar-lo cordialment i desitjar-li encert un ciutadà, en cap cas modèlic, però preocupat com molts altres, perquè la convivència de persones, vehicles, mobiliari urbà, etc donin durant el seu mandat un pas endavant.

Subscriu-te per seguir llegint