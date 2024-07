L’ecològic «paisatge» de l’AP-7

Qui no ha gaudit...del paisatge de l’AP-7 alguna vegada? Em refereixo a les cues quilomètriques, els accidents, incendis, aturades contínues, bolcaments, retencions, etc. No és la primera vegada que faig esment en aquesta columna al que jo li dic «carretera a l’infern», però en aquesta ocasió hi entraré més en detall, fruit de copsar, observar i comprovar repetidament, que passa el temps, accidents, morts, eleccions autonòmiques i locals i no només tot segueix igual, fins que hi hagi una greu desgràcia, anunciada en tots els manuals de prospectiva de riscos, sinó que entitats i autoritats gironines que podrien dir aquesta boca és meva, segueixen mirant l’ecològic i idíl·lic paisatge que envolta l’AP-7. És un dir.

Un dir, perquè no puc deixar de tenir ben presents unes recents declaracions del director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, amb seu a Olot, on sembla preocupar més les energies renovables que la deteriorada situació dels boscos gironins, amb un 30% de mortaldat per les sequeres. I on els impactes ambientals de l’AP-7 són, per a ell, inexistents.

Pel que sembla, els impactes del canvi climàtic sobre la biodiversitat són palla a l’ull, i en canvi, la «dramàtica» i «imparable» penetració d’energies renovables pel territori és perillosa (falsa alarma social, doncs no només no hi ha ni un parc eòlic en tota la demarcació de Girona, sinó ni un sol aerogenerador). És el cas més espectacular de tota Europa, del que per cert, es mostra molt ufana una entitat conservacionista de l’Alt Empordà. De premi Nobel, vaja.

El nivell de demagògia i alarmisme veient la pobríssima realitat de la transició energètica és digne de passar als annals de les millors mentides de Trump o del negacionisme climàtic. Però qui dia passa any empeny, i el col·lapse en la infraestructura elèctrica es va aproximant. I si no, com és que quasi no creix el parc de vehicles elèctrics, només l’1,2 % total? (una quantitat ridícula per més que ens posem optimistes) i els punts de càrrega? Doncs perquè entre aquestes variables i el creixement exponencial de la IA (un secret ben guardat per molts, ja que consumeix 10 vegades més energia que les tecnologies d’internet), la xarxa elèctrica aniria al col·lapse immediat.

Però per damunt de tot, tenim la greu contaminació que genera l’AP-7 per allà on passa. Entre Hostalric i la Jonquera, els dies de més trànsit quasi 10.000 camions d’anada i altres tants de tornada, amb una mitjana total actual de 120.000 vehicles diaris, segons el Servei Català de Trànsit. És la «xemeneia» d’emissions de CO2 més important de Catalunya i Espanya. A Àustria, Suïssa, Suècia o Estònia, estaria prohibida o desmantellada. Allà estan per damunt del 40% de transport de mercaderies per ferrocarril, aquí ni al 4%!!

Així ho reflecteix el rànquing dels 20 punts amb més trànsit de vehicles pesants d’Espanya, dels quals 19 estan a Catalunya!! I d’aquests, 10 corresponen a l’AP-7. Un escàndol en tota regla que no mereix l’atenció ni dels amnistiats, ni dels que amnistien, ni dels que s’ho miren, ni de certs científics, que curiosament no els importa respirar contaminació de combustibles fòssils al costat de casa seva.

Ara es comença a afirmar que l’AP-7 està ja al seu límit de capacitat, i suposem que aviat es dirà és insostenible. I està escrit, que entre el límit de capacitat i el és insostenible, passarà quelcom més greu que cinc accidents simultanis el mateix dia, com va passar fa pocs dies.

Però ni el Ministeri de Transports, que té fa temps previst invertir 1.000 milions en aquesta via, ni la Generalitat, saben què fer ni com plantejar un pla de xoc, més enllà de mesures de «pacificació», desviar el trànsit, etc.

Resulta curiós observar la multitud de plataformes que rebutgen la instal·lació d’energies renovables a la demarcació de Girona i més encara a l’Alt Empordà, i en canvi, no sigui objecte de denúncia, manifestacions, pancartes, recollida de signatures o mocions als ajuntaments, que l’AP-7 no pot continuar ni un dia més així. Però no per raons de seguretat viària, ara ja d’alt risc, que també, no pels perjudicis i despeses en retards laborals i pèrdua de productivitat, gestions fallides, comandes perdudes, sinó per que aquesta via que travessa Catalunya, sobretot Girona, on s’acumulen cada vegada més centres logístics, Amazon al capdavant, està soscavant el mateix clima de Catalunya, amb la quota part en l’escalfament que generem i patim amb la contaminació milions de catalans.

No es pot entendre el gran fiasco anunciat de l’AP-7 sense tenir present la deficient xarxa de ferrocarrils, especialment el corredor mediterrani, i portar el gruix de mercaderies i no només les perilloses, per ferrocarril, doncs estem a la cua d’Europa. Cal apujar impostos a les logístiques com Amazon (que saturen l’AP-7 de furgonetes i camions) i aprovar un pla de xoc immediat per multiplicar per cinc o deu el transport de mercaderies per ferrocarril. Els 1.000 milions del Ministeri s’haurien d’invertir així, ja, i la Generalitat hauria de modificar la destinació dels ingressos de l’impost per emissions de vehicles i dedicar-los al 100% durant uns anys (no com ara, al 50%) a mesures de mitigació reals, electrificar tot el transport públic i col·lectiu i multiplicar per cinc, línies, serveis i freqüències de transport públic, més enllà del traspàs total de Rodalies.

Una dada il·lustrativa. El Govern espanyol acaba d’inaugurar fa pocs dies una nova línia ferroviària de mercaderies entre Madrid i València que alliberarà 10.000 camions anuals de les carreteres. Al seu pas per la Jonquera en passen 10.000 diaris, en doble sentit!!.

