El problema de la cita prèvia

Després del terrabastall que va representar el parèntesi de les dràstiques mesures del període de la pandemia del covid, i les limitacions de drets adoptades en ordre a fer front a una situació sanitària desconeguda, encara continua patint la ciutadania deficiències perjudicials. I aquest és el cas de la cita prèvia, que va ser una de les mesures adoptades per les autoritats, imposant aquest tràmit administratiu per accedir a qualsevol oficina pública, en ordre a dificultar la transmissió comunitària del virus denominat Covid-19.

La qüestió no és l’existència o persistència del tràmit de cita prèvia, si fos una opció voluntària, sinó la imposició de tal mesura per accedir a algunes oficines i serveis públics, i sense la qual algunes administracions continuen impedint, o limitant desproporcionadament, l’accés de la ciutadania a tals serveis públics. I no cal que indiqui que aquest problema afecta el dia a dia de moltes persones, fent-los perdre absurdament part del seu temps per un mal funcionament de les administracions públiques. I es que la cita prèvia, que inicialment podria incentivar i promoure una millor organització del temps per a les persones i una millor optimització dels recursos administratius, s’ha convertit en una nova cursa d’obstacles per a la ciutadania.

Molts serveis públics i administracions no han tornat a la normalitat i continuen, penso que il·legalment, impedint o limitant l’accés dels ciutadans als diferents serveis d’atenció o registres públics sense haver obtingut una cita prèvia, que imposen obligatòriament. Però el problema més greu és que sovint els canals d’atenció a les persones, per poder demanar la corresponent cita prèvia son insuficients o es troben col·lapsats, i això és del tot inadmissible. I un problema addicional és que algunes administracions imposen, com a única possibilitat d’obtenir cita prèvia, fer-ho electrònicament, afectant greument els drets de les persones més vulnerables, com les persones grans, els immigrants o persones sense recursos ni formació.

Crec que ja és moment de deixar-se de justificacions sense fonament o excuses interessades i facilitar l’atenció a la ciutadania, sigui amb cita prèvia voluntària, sigui sense cita prèvia. Els impostos que paguem entre tots s’han de distribuir equitativament per a facilitar la vida de la ciutadania i no per a imposar noves obligacions i traves. Garantir l’atenció ciutadana i el servei eficient de les administracions públiques és el primer deure de les autoritats.

