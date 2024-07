Joan Bosch, un històric del disseny gironí

Des de dins... des de fora... 1967-2018 és una mena de catàleg en format XXL que resumeix a grans trets tota la vida professional (52 anys) de l’eminent interiorista i decorador Joan Bosch i Bosch, un dels més importants de la postmodernitat artística i cultural gironina.

En Joan Bosch és una persona molt exigent. En aquesta extensa memòria publicada l’any 2019 i reeditada el 2023, l’autor confessa haver projectat, en la seva llarga trajectòria més de 600 dissenys dels quals se n’han realitzat 450 i d’aquests només de 90 se’n sent plenament satisfet. El seu àmbit d’actuació ha estat principalment Girona i comarques, però també a Barcelona han pogut gaudir del seu treball i sapiència.

D’entre les obres realitzades que han tingut més transcendència pública a la ciutat, voldríem anomenar-ne algunes: Multisales Catalunya, botigues Peacock, les Interbutics, perruqueries Fortià, sabateria Avellí, perruqueria JohnMary, Ribas Álvarez, Òptica Solà, Galeria d’Art El Claustre, Celler de Can Roca,...

En Joan Bosch també està al darrere de molts dissenys gràfics coneguts. Estem parlant de Casablanca, que va ser un dels seus primers èxits, Busquets (supermercats i festa), botigues (Via Trenta, Font Dalmàs, Ribugent, Guanter), restaurants com ara el Galligans, Mimolet,...

El cognom Bosch és molt conegut i té moltes branques a Girona. Curiosament la majoria d’aquests grans professionals en diversos àmbits, no som parents. Podríem parlar dels Bosch i Bosch (dissenyador, arquitecte tècnic i llicenciat en història de l’art), els Bosch Reig/Agustí (arquitectes i artistes), els metges Bosch (Masgrau i Mollera), Bosch (Ortopèdia), els Bosch Aragó, la nissaga més llarga, amb arquitectes i artistes, el periodista Bosch Molinet o de la meva mateixa progènie, els Bosch Martí (viatjant de licors, artista i arquitecte).

Com a marxista confés, sabeu que m’agrada analitzar la història des d’un punt de vista polític, social, cultural i econòmic, és per això que faré una mena de resum dels grans artistes i decoradors que ha donat Girona al llarg dels darrers cent anys. El gran precursor de la professió a Girona és l’arquitecte Rafael Masó. D’entre els pioners, podríem parlar dels germans Busquets, dels quals recentment s’ha recuperat una obra que restarà per sempre més a la base de la xemeneia dels Químics. Entre la gent més liberal i republicana, rescataríem dos noms, Gallostra i Pep Colomer, n’hi ha d’altres. Els Bosch Reig, Claret, Masramon, Ribot, Ros... iniciaren la seva trajectòria en ple franquisme. Com a decoradors, en citaré a tres, en Joan Baró, el rei de les boites, en Baulida i en Cairó.

Una menció a part mereix l’inclassificable Josep Tarrés, creador, juntament amb el seu parent Simón de la Residència Internacional, La Gàbia o Isaac El Cec.

N’hi ha molts altres que tingueren una trajectòria més efímera, d’aquests voldríem reivindicar la figura d’en Joan Daunis, creador de logotips tan coneguts com ara el de Valvi Supermercats o el de la Llibreria 22.

D’una generació posterior té un gran prestigi la Teresa Casas (Oficines d’Andbank, Botigues Toni Pons,...) que ha tingut responsabilitats diverses en diferents associacions professionals. Entre altres, ha estat la presidenta del Consell General de Col·legis Oficials de Decoradors i Dissenyadors d’Interior d’Espanya.

Tornant a en Joan Bosch, direm que és el mes ferm representant de la postmodernitat gironina. És un home culte, sensible, estudiós, gran viatger, que està atent a tot el que es fa aquí i a fora. És un creatiu que coneix les grans avantguardes europees començant per la Bauhaus, Mondrian, Kandinsky,... L’any 1995 deia en una entrevista: Construeixo els somnis de la gent, però en realitat el que faig es construir els meus.

En Joan és un apassionat del disseny, tant d’interiors com d’exteriors, li agrada l’arquitectura i el paisatgisme, l’interessa molt la interacció amb l’entorn. És un home sensible a qui l’entusiasma l’estètica, el gràfic la funcionalitat, l’harmonia, la llum, el volum, l’espai, el ritme... te un gust exquisit pel detall, la subtilesa i la síntesi.

En la seva llarga trajectòria en Joan Bosch, també ha dissenyat mobles, ha fet de professor de la UdG i ha participat en el seu col·legi professional. Ha col·laborat amb molta gent, però segurament amb qui ha coadjuvat d’una manera més fructífera ha estat amb l’arquitecte Ben Pous.

Al llegir el llibre/catàleg d’en Joan Bosch ens adonem que moltes de les realitzacions efectuades en locals comercials han desaparegut. Hi ha pocs negocis que perdurin molts anys, quan es renoven el primer que fan es desmuntar tot el que hi havia abans. El comerç autòcton ja estava en crisi, però amb la pandèmia varen desaparèixer molts locals emblemàtics. Encara ara, la Rambla té molts espais tancats i d’altres han estat substituïts per negocis vinculats al turisme i l’hostaleria que pertanyen a gent de fora que no valora el talent que tenim aquí.

El model comercial ha canviat els darrers anys, el comerç autòcton va de retro i les grans superfícies, Corte Inglés, Decathlon, Espai Gironès, Mediamarkt... s’han instal·lat fora del centre i repliquen els mateixos dissenys arreu, de manera que un McDonald’s de Chicago, no és gaire diferent d’un de Hong Kong o París. El que importa ara es més la igualtat que la diferència i això empobreix el paisatge urbà que cada vegada es més semblant a tot arreu. I amb tot això, el barri vell s’ha omplert de riuades de turistes i bicicletes i molts veïns han hagut de marxar. Els nens ja no poden jugar a pilota al carrer com ho fèiem nosaltres, tot i que el carrer Ciutadans, la Cort Reial i Ballesteries ja no són la N-II. I això encara no és tot, hi ha una altra gran amenaça pel comerç local/tradicional que ho està capgirant tot, és la venda per internet. El futur és molt canviant i caldrà adaptar-s’hi, per això haurem de tenir molt en compte una màxima de Joan Bosch quan diu: En la nostra tasca professional les idees del passat es fusionen amb el present, per accentuar un futur sense limitacions.

