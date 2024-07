L’art d’embolicar la troca

Carles Puigdemont va convocar els seus seguidors el proppassat dissabte en un poblet a prop de la Jonquera. Amb l’excusa del quart aniversari de Junts volia enviar un missatge als seus contrincants polítics. I a la vegada repetir una vegada més la cançó enfadosa del retorn a Catalunya, que ara segons ell serà en la pròxima sessió d’investidura de Salvador Illa, la qual cosa de moment només és una hipòtesi i no hi ha res de concret.

El noi d’Amer és conscient que només li resta una carta per jugar. És l’èpica: la de tornar a Catalunya i ser detingut uns dies, unes setmanes o mesos. És l’única estratègia que potser podria sacsejar el panorama polític, si TV3 s’hi avé. Veurem aviat si de debò se la juga i torna. En altres ocasions també ho ha manifestat i al final se n’ha desdit.

Certament, el poder judicial no el rebrà amb simpaties després del munt d’insults que els dedicà en el seu míting. Però en una situació com l’actual no existeixen ja més sortides possibles.

Jordi Turull manifestà que faran tot el possible perquè Illa no sigui president. De segur posaran tots els pals possibles a les rodes, però allò que s’haurien de plantejar és guanyar unes eleccions, atès que en les darreres quatre conteses electorals han sofert quatre derrotes consecutives. I d’això el secretari general no en parlà en un autèntic atac d’amnèsia.

Puigdemont i els seus s’omplen la boca de Catalunya amb un discurs totalitari, sense ser conscients que cada vegada perden més vots i més seguidors. Encara no s’han adonat que la Catalunya d’avui és més plural i que l’opció de Junts és del tot minoritària. Molt respectable certament, però sense possibilitats de governar els ajuntaments més importants del país ni d’articular una majoria que els permetés arribar a la Generalitat.

Això sí, tenen set diputats a les Corts espanyoles que intenten posar Pedro Sánchez contra les cordes en cada sessió parlamentària, tot unint els seus vots al PP i Vox com ha succeït recentment, tot frenant la tramitació pressupostària.

Però ja se sap, Catalunya viu una anomalia que pròximament es pot superar. Ara es tracta de titllar Salvador Illa d’espanyolista i d’incapaç de defensar els interessos dels catalans. Com sempre es dediquen a empastifar, sense adonar-se que els catalans els han girat l’esquena davant les seves mentides i les seves pretensions de tensar la vida política. És l’art d’embolicar la troca.

Avui l’objectiu de Junts no és altre que pressionar i acovardir ERC que passa per uns moments complicats internament. Fins i tot diuen ara que cal unitat en les files independentistes quan en el primer any de Pere Aragonès a la Generalitat abandonaren el govern i el deixaren en calçotets, tot intentant perjudicar el màxim els republicans. I avui el país no té pressupostos perquè el portaveu Albert Batet va dir cul d’olla en clau parlamentària al president, tot exigint-li convocar eleccions.

Seria bo que aquests senyors expliquessin de quina unitat independentista parlen. Al final pretenen fer tots els papers de l’auca i això només se li ha permès a Jordi Pujol, que era capaç d’aglutinar vots d’electors de totes les ideologies.

Catalunya viu moments de canvis i un exemple clar és l’Ajuntament de Barcelona, on els líders dels dos partits independentistes ja no hi són. De segur arriba el moment de nous lideratges que parlin del futur de Catalunya i dels reptes pendents. Alguns, però, s’entossudeixen a traslladar-nos al 2017 i d’estar ancorats en el passat. El país necessita un nou govern, aprovar uns pressupostos ja pactats entre ERC i el PSC i encetar polítiques que permetin seguretat jurídica que agrairien les empreses que abandonaren Catalunya arran del procés. I no només això, sinó abordar la qüestió del finançament, posar fre al desgavell en educació, millorar la sanitat, apostar per les energies renovables i encetar un nou pla d’infraestructures. I fer-ho parlant amb tothom, sense exclusions entre les formacions parlamentàries democràtiques.

