L’obsessió i el deliri

Dissabte passat va tenir lloc una romeria a Amélie-les-Bains-Palalda, poble d’uns 3.500 habitants dels Pirineus Orientals, en la regió occitana, a uns 10 quilometres a l’oest de Céret.

Un miler i mig de fidels pelegrins es van reunir per escoltar al líder espiritual de Junts, Carles Puigdemont i Casamajó que, amb l’excusa de commemorar el quart aniversari de la fundació del partit, havia d’anunciar la bona nova del retorn del fill pròdig, fugit de la terra de promissió.

Els assistents no van quedar decebuts, malgrat patir la calorada a penes esmorteïda per l’ombra de l’arbreda del Teatre de la Verdor i afartar-se de fideuada.

En efecte, Puigdemont va refermar el seu propòsit de tornar a Catalunya per assistir a una investidura, «peti qui peti», i va reblar que «només un cop d’estat ho pot impedir».

De fet constatava la determinació de complir el seu compromís costés el que costés, sense possibilitat de tornar enrere ni d’ajornar una vegada més el retorn. A la vegada, la seva probable detenció era qualificada de cop d’estat en una hipèrbole que entusiasmava els seus seguidors.

Per tant, els dos eixos de la intervenció de l’expresident es resumien en l’amenaça que representa per a Catalunya la investidura de Salvador Illa i en el desafiament dels jutges del Tribunal Suprem que li han negat l’aplicació de l’amnistia.

Així, l’obsessió de Junts per boicotejar el possible pacte entre ERC i el PSC s’ha convertit en una idea persistent que ha penetrat en la consciència dels militants que menyspreen l’única alternativa possible si no es volen repetir eleccions, que és el veritable objectiu de la direcció.

Pel que fa als jutges, sense pèls a la llengua, el cabdill va denunciar que: «Volen evitar un retorn com a homes lliures, i el triomf democràtic que suposa la llei d’amnistia». I, amb una pirueta semàntica, es va apropiar de la norma legal batejant-la de «projecte català», obviant que l’aprovació va ser per consens de tot el bloc de la investidura de Pedro Sánchez.

Ara bé, més enllà de l’espuri interès particular de la tornada, Carles Puigdemont denota una tendència al deliri o a la creença falsa, basada en una interpretació errònia i personal de la realitat, incompatible amb la intel·ligència i el nivell cultural que no es pot corregir amb el raonament lògic ni tampoc amb apel·lacions al seny.

És a dir, en l’obsessió per la investidura de Salvador Illa, Puigdemont no perd el contacte amb la realitat, tot i que és conscient que el seus plantejaments són irreals (exigir l’abstenció del PSC per poder ser investit president). Per contra, en el seu deliri esta convençut que les seves elucubracions són reals i, per tant, no se n’adona que ha perdut el contacte amb la realitat.

Ai las!

