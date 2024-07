El valor de cada plataforma

El tancament de sales d’exhibició de cinema durant el confinament, la vaga dels sindicats de guionistes i actors a Hollywood, les ovacions als nyaps de la intel·ligència artificial en grans produccions de la indústria nord-americana… Després d’aquesta cadena, la conclusió dels participants a l’edició de la Convenció internacional de radiodifusió del 2023, celebrada a Amsterdam (Països Baixos), va ser que els professionals de l’audiovisual necessiten recuperar la confiança i l’autoestima en el present i el futur digitals. Els fòrums especialitzats estaven tardant a re/difondre el missatge, amb l’esperança d’iniciar la remuntada després de la pallissa aclaparadora que els sistemes virtuals presumiblement estan propinant als qui fa anys que es dediquen a aquesta activitat en l’entorn real i tangible. Observadors com David Hancock, executiu de la consultora Omdia, recorden que la frenada pel coronavirus suposadament ha evidenciat que els cinemes «creen un valor» que no poden proporcionar les plataformes de streaming. Malgrat això, el volum de la inversió en màrqueting, publicitat i relacions públiques a escala global li treu la raó. A tot estirar, l’exhibició estàndard aconsegueix una «rellevància cultural» superior a l’obtinguda per estrenes en serveis a demanda tan diferents com Netflix, HBO, Disney+, Prime Video o Apple TV.

