Portem un temps, i és lògic que passi, amb la comunitat cinèfila molt esverada pels números de taquilla i les repercussions que puguin tenir pel futur de les sales de cinema. L’any passat, sense anar més lluny, franquícies que fins fa no gaire eren infal·libles des del punt de vista comercial (amb les aventures d’Indiana Jones al capdavant) van quedar molt per sota de les expectatives i només calia pagar el preu d’una entrada per adonar-se que, efectivament, hi havia més butaques buides que mai. Enguany, però, les coses han canviat per a bé. Primer va ser Inside Out 2 la que va torpedinar el sostres de recaptació dels darrers mesos, batent rècords fins i tot de la seva pròpia companyia, Pixar; després va veni Twisters, que va recaptar més del que deien les prediccions i ha demostrat que el vell cinema d’estiu continua ben vigent. I ara ha arribat Deadpool, que en companyia de Wolverine ha complert els pronòstics (finalment!), ha rebentat taquilles i ha demostrat que la crisi de Marvel se supera amb menys pel·lícules però més bones. Què té Deadpool i Wolverine per posar d’acord tanta gent per anar al cinema malgrat no ser recomanada per a menors de 18 anys i, per tant, poc susceptible d’apel·lar al públic familiar? Doncs és molt senzill: esperit festiu. Més enllà de les seves trames sobre multiversos i agències que vetllen per les línies temporals, més enllà de la nostàlgia de recuperar un superheroi retirat i ressuscitar personatges menyspreats, la pel·lícula regala dues hores de diversió desacomplexada, incorrecció política i diàlegs molt enginyosos. S’hi diuen coses (i es riuen de coses) que mai et pensaves que veuries en un títol produït per Disney, i és molt hàbil interpel·lant l’espectador i les seves dèries. Fa uns anys no ens ho hauríem cregut, però Ryan Reynolds s’ha revelat com una de les estrelles més intel·ligents i irreverents d’un Hollywood que necessita uns quants revulsius. Marvel ha tingut l’habilitat de comprar-li la moto, però és Reynolds qui, al final, ha sabut llegir el personatge i convertir-lo en el superheroi que el nostre temps realment necessita. n

