De Douglas Emhoff a Begoña Gómez

Douglas Emhoff (Brooklyn, Nova York, 1964) era un dels advocats més prestigiosos dels EUA en litigis del sector de l’oci. Com a membre de la firma DLA Piper havia guanyat 1,2 milions de dòlars el 2020, segons la informació fiscal. Els seus ingressos des que el 2014 va decidir casar-se amb la fiscal californiana Kamala Harris havien sumat 8,3 milions.

Quan la seva dona, candidata a vicepresidenta dels Estats Units formant ticket amb Joe Biden, va guanyar les eleccions del 3 de novembre del 2020, va decidir abandonar immediatament la firma per evitar qualsevol conflicte d’interès atesa la posició que tindria la seva dona. Va acceptar fer classes de Dret a la Universitat de Georgetown, Washington DC, i, alhora, oferir tot el suport a l’oficina de la vicepresidenta. Entre les seves diverses comeses, com a jueu, ha estat liderant el moviment contra l’antisemitisme i participant en diversos actes amb representants d’altres països o esdeveniments esportius.

En aquestes dates ja ha anunciat que tindrà un rellevant paper de suport en la candidatura presidencial de Harris. Aquesta aspira a convertir-se en la sisena persona que ha ocupat la vicepresidència dels EUA des de la Segona Guerra Mundial que pot acabar al Despatx Oval de la Casa Blanca. Abans, van ser Harry Truman, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, George Bush i Joe Biden.

Aquesta setmana, una altra reconeguda advocada nord-americana, Usha Chilukuri Vance, també ha anunciat que deixa un altre prestigiós bufet, Munger, Tolles & Olson, per les mateixes raons que esmentava Emhoff. En el seu cas, per recolzar la candidatura a la vicepresidència del país del seu marit, J. D. Vance, elegit per Donald Trump per acompanyar-lo en el seu intent de tornar a conquerir la Casa Blanca.

Excés d’escrúpols? Temor que la incessant investigació a què són sotmesos a tots els nivells els candidats i les seves famílies pugui afectar-los, fins i tot de manera mínima? El record de l’exemple de l’advocada Hillary Clinton, que com a dona del president i exgovernador d’Arkansas, va ser sotmesa a un escrutini absolut de la seva activitat professional durant la presidència del seu marit als 90 va pesar per al futur.

Un altre exemple diferent: l’advocada val·lisoletana Miriam González. La dona de l’exviceprimer ministre del Regne Unit, Nick Clegg (2010-2015), va mantenir la seva tasca professional, experta en comerç internacional, i fins i tot va ser nomenada en aquell període consellera d’Acciona (va cessar el 2014). La seva activitat va ser escrutada i auditada fins al mil·límetre, fins i tot per la Cambra dels Comuns, per possibles conflictes d’interès.

Per banyar-se en un mar on amenacen els taurons i les orques, hi ha qui considera que no només cal ser, sinó també semblar. La línia és fina i els riscos són molt alts. El cas Begoña Gómez n’és un exemple més. Res nou ni sorprenent. Que la justícia dictamini. n

