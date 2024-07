Els límits del reformisme

El 14 de juliol, l’aniversari de la presa de la Bastilla, Facebook cancel·lava un vídeo en què Enrico Berlinguer explicava la diferència entre revolució i reformisme, pocs dies després també ho feia amb el testimoni d’una de les moltes companyes de partit parlant del seu record. Un testimoni que s’havia publicat ja feia uns anys en un llibre recordatori del qui fou secretari general del PCI, el partit eurocomunista, mort l’11 de juny de 1984, quan donava un míting a Padova. La resposta críptica de l’empresa ho justificava amb els mots radicalisme i spam, sembla.

Què ha passat en aquests darrers anys, per a què conceptes i propostes d’esquerres dels vuitanta siguin vistes avui com a extremistes per als controladors de les grans xarxes de comunicació? Possiblement sigui el resultat del que s’anomena la «revolució conservadora», que ja va començar en l’època en què Berlinguer era secretari general del partit comunista més gran d’Europa occidental, i a Sud-amèrica encara es vivien les conseqüències del colpisme patrocinat per EUA. Parafrasejant el vell marxisme, «la ideologia dominant havia de ser la de la classe dominant».

La lluita de classes s’ha anat esmicolant en nombroses lluites per les més diferents causes, moltes d’elles justes, i s’ha anant arraconant com a quelcom vell i antiquat. Deixant a bona part dels que viuen exclusivament del seu treball en unes condicions precàries, sempre amb l’ai al cor de poder arribar a final de mes. La ideologia dominant no solament precaritza al treballador, sinó que li trenca qualsevol somni de canviar la seva situació si no és amb un cop de sort. Res col·lectiu és bo, se li repeteix un cop i un altre. Malfia’t dels teus companys, dels que diuen que estan al teu costat, tots son uns mentiders.

No és estrany, doncs, que el menfotisme i l’abstenció siguin una condició necessària, però sobrevinguda, per assegurar la tranquil·litat dels que, a esquenes de la majoria, tenen cada cop una vida més opulenta i insolidària. I les esquerres? Què han fet els que havien de garantir els drets dels treballadors, de la majoria? Doncs el que Berlinguer deia que no havien de fer, reformisme.

M’explicaré, entenc com a reformisme no tant fer reformes, que sempre calen, sinó una ideologia que no posa en qüestió els límits que li posa el sistema. Que no posa fi a l’enriquiment escandalós d’uns pocs, que no transforma aquells aspectes del poder que són tallafocs per a que res canviï. El que deia el secretari general del PCI, que calia una revolució democràtica, en la qual els poderosos tinguin topalls al seu enriquiment personal i, superats els límits del sistema, les reformes s’apliquin en revertir la profunda desigualtat en la que vivim. n

