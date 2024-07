Un preacord a l’olla de pressió

Tant els socialistes com els republicans sabien que un concert econòmic solidari rebria atacs de tots cantons, especialment des del PP i des d’alguns barons territorials del PSOE, perquè el finançament de les autonomies depèn molt de les aportacions de Catalunya i del sistema d’anivellament, que en la liquidació de 2022 va provocar que l’autonomia catalana fos la tercera comunitat en aportació de recursos i la desena en rebre’n. Si Catalunya surt del règim comú en el qual hi ha totes les comunitats autònomes, tret de les forals –Euskadi i Navarra–, el finançament de les autonomies haurà de canviar, encara que el concert econòmic català sigui solidari i aporti una part del que li tocaria percebre a la solidaritat interterritorial.

A part de les tensions que aquest preacord provocarà a les files del PSOE i de les crítiques per part de la dreta i l’extrema dreta, el pacte entre ERC i el PSC està ara en mans de la militància d’ERC, que divendres ha de validar-lo o rebutjar-lo. Des de la direcció del partit saben que, per molt bo que sigui l’acord per a Catalunya, les bases desconfien que es pugui materialitzar perquè caldran acords parlamentaris per tal que sigui una realitat i, d’altra banda, són conscients que el preacord ha estat possible perquè el PSC necessita els vots d’ERC per tal que Salvador Illa sigui investit president de la Generalitat. Els socialistes difícilment haurien acceptat la proposta de màxims que els van presentar els republicans si no haguessin necessitat aquests vots

També és veritat que els acords a què s’ha arribat els darrers temps són fruit de la necessitat que ha tingut el PSOE dels vots dels partits independentistes. Els indults o l’amnistia no s’haurien aconseguit sense aquesta necessitat, especialment l’amnistia que des del PSOE es va dir i repetir que no cabia en la Constitució. Per tant, el preacord pel concert econòmic solidari pot tenir un recorregut semblant, tot i que en el cas de l’amnistia ja es veu que el poder judicial no està disposat a acceptar que el poder legislatiu li esmeni la plana.

La situació d’ERC és complicada. Els revessos que han patit en el darrer cicle electoral han provocat una crisi interna i de lideratge que fa difícil fins i tot la gestió del dia a dia. Després de les darreres eleccions autonòmiques, els republicans no volien saber res de cap investidura, perquè prou feina tenien a llepar-se les ferides. Però amb el pas de les setmanes, la direcció del partit es va deixar seduir pels cants de sirena del PSC i va pensar que, si podien arrencar un bon acord per al finançament de Catalunya, podrien justificar la investidura de Salvador Illa i, sobretot, evitar una repetició electoral, que seria el pitjor dels escenaris per als republicans.

A hores d’ara, la direcció d’ERC conté la respiració per saber si les bases secunden el preacord, que està en una autèntica olla de pressió, tot i que són molt conscients que, encara que els donin suport, hauran de continuar patint perquè, si mentre es fa la investidura de Salvador Illa, Carles Puigdemont torna a Catalunya, és detingut i el Tribunal Suprem li decreta presó provisional, costarà molt defensar haver signat un pacte per anar endavant, veient com un organisme essencial de l’Estat continua mirant enrere i interpretant la llei d’amnistia de manera diferent a com ho va fer el poder legislatiu quan va aprovar-la.

La direcció d’ERC pensa que el preacord amb els socialistes serà bo per a Catalunya si no s’encalla pel camí, governi qui governi, però també sap que és l’única via per evitar que a la tardor hi torni haver unes eleccions, en què podrien obtenir pitjors resultats que a les del mes de maig, perquè no tindrien temps de resoldre els problemes interns que ara mateix els perjudiquen. n

